Renners DSM-Firmenich te laat voor Tour-tijdrit: 'Stonden aan eind van parking'

Team DSM-Firmenich zal met schaamte terugkijken op de tijdrit in de Tour de France. Twee renners verschenen dinsdag te laat op het startpodium. "Er zijn een paar foutjes gemaakt."

De Australiërs Alex Edmondson en Sam Welsford verschenen kort na elkaar te laat op het startpodium, waarna ze meteen op de fiets sprongen en vertrokken.

"Het was een hectisch begin", zei ploegleider Matt Winston na afloop. "Sommige renners hielden zich aan ons normale schema. Maar we stonden aan het einde van de parkeerplaats, waar het ook nog heel druk was. Het kostte ze tien minuten om de 1,5 kilometer naar het startpodium te overbruggen."

Winston noemde het een leermoment. "Die jongens die te laat waren, gaven zichzelf de schuld. Maar de schuld ligt bij ons allemaal."

Eekhoff onderuit: 'Maar hij is er woensdag gewoon bij'

DSM-Firmenich had het geluk dinsdag niet aan zijn zijde. Nadat Edmondson en Welsford te laat waren gestart, ging John Degenkolb in de eerste bocht onderuit. Hetzelfde overkwam even later zijn Nederlandse ploeggenoot Nils Eekhoff.

De oorzaak van de valpartijen kon Winston niet noemen. Wel wist hij dat de organisatie de bocht waarin het gebeurde later iets heeft aangepast. "Zulke dingen gebeuren, deze dag moeten we achter ons laten. Nils had behoorlijk wat last, meer dan John. Maar hij is er woensdag gewoon weer bij."