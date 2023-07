De Tour de France was twee weken lang een secondespel tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Daar kwam dinsdag een einde aan. Vingegaard deelde in de enige tijdrit van deze ronde een dreun uit die zelfs zijn team niet zag aankomen.

Het liefst geeft Grischa Niermann tijdens een tijdrit alleen inhoudelijke aanwijzingen aan Vingegaard. Maar de prestatie van de Deense geletruidrager is dinsdag zo bijzonder, dat de ploegleider van Jumbo-Visma zijn enthousiasme onmogelijk kan verbergen.

"Vandaag ga jij laten zien dat je de beste van de wereld bent", zegt Niermann in het eerste deel van de 22,4 kilometer lange chronorace in de Alpen over de radio tegen Vingegaard. "Dit is de dag waarop jij de Tour wint", roept hij na het laatste tussenpunt, als het verschil met Pogacar al meer dan een minuut is.

"Ik werd op een gegeven moment wel emotioneel. Waarschijnlijk gaan jullie dat volgend jaar wel zien in de documentaire over deze Tour", zegt Niermann na de finish met een flauwe glimlach. "Ik was vandaag heel nerveus, want we wisten dat de Tour hier mede beslist kon worden. Als je dan tijdens de rit van Jonas de tijdverschillen met Pogacar hoort… Dat is gewoon geweldig. Ja, dan vertel ik hem dat hij de beste is. Vandaag was dat ook echt zo."

Volg al het nieuws over de Tour de France Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France Blijf met meldingen op de hoogte

Vingegaard pakte in de lastige tijdrit een haast onwaarschijnlijke tijdwinst van 1 minuut en 38 seconden op Pogacar. Het verschil in het klassement tussen de twee toppers gaat daardoor in één klap van 10 seconden naar 1.48 minuten.

"Ik wist dat Jonas supergoed en supersterk is", zegt Niermann. "Maar ik had niet verwacht dat hij zoveel beter zou zijn dan Pogacar. Ik ging ervan uit dat het weer om seconden zou gaan. Daarom ben ik wel even stil van dit resultaat. Ik ben heel trots op onze kleine Deen. Het is ongelooflijk hoe rustig Jonas blijft onder alle druk."

1:13 Afspelen knop Samenvatting: Vingegaard zet met indrukwekkende tijdrit grote stap naar Tour-zege

Vingegaard wist al maanden dat hij niet ging wisselen

De verpletterende zege van Vingegaard is het eindresultaat van een proces dat begon in december. Toen rekende prestatiemanager Mathieu Heijboer al uit of een wissel van de tijdritfiets naar de gewone fiets aan het begin van de steile slotklim een voordeel zou zijn voor Vingegaard.

Die beslissing was de afgelopen dagen een veelbesproken onderwerp in de media. Maar Vingegaard zelf wist al maanden dat hij niet ging wisselen, omdat het volgens de cijfertjes van zijn ploeg het risico niet waard zou zijn.

"Wat wij hebben geprobeerd, is om al heel vroeg rust te creëren in het hoofd van Jonas", legt Heijboer uit. "Ik heb deze tijdrit in maart uitgebreid besproken met Jonas. Welk materiaal gaan we gebruiken? Welke strategie hanteren we? Houdt hij zijn tijdrithelm op? Neemt hij een bidon mee?"

"Zo hadden we hele tijdrit al maanden geleden afgevinkt. Het plan was klaar, alle twijfelgevallen waren weg. Jonas hoefde daardoor pas gisterochtend voor het eerst echt na te denken over deze belangrijke dag. Dat is een kwestie van mentale voorbereiding. En je zag vandaag dat Jonas heel rustig was. Hij maakte zich nergens druk om. Daar kregen we als ploeg heel veel vertrouwen van."

Desondanks kon ook Heijboer amper geloven wat hij na afloop van de tijdrit op het scorebord zag staan. "Jonas en Tadej zijn deze hele Tour al aan elkaar gewaagd. En volgens de statistieken is Tadej de betere tijdrijder van de twee. Ik had daarom zelfs een licht verlies voor Jonas ingecalculeerd. Maar de conclusie moet zijn dat Jonas vandaag op alle fronten veel beter was."

Foto: NU.nl

Verbazing en bewondering bij ploeg van Pogacar

Een paar meter verderop op de Route de Megève in Combloux praat Mauro Gianetti met een mengeling van verbazing en verwondering over de uithaal van Vingegaard. "We hadden zo'n groot verschil niet verwacht", zegt de sportief directeur van UAE Team Emirates, de ploeg van Pogacar.

Volgens Gianetti ging er niets mis bij zijn kopman. "Tadej heeft óók uitstekend gereden. Hij was meer dan een minuut sneller dan Wout van Aert, dat is ontzettend knap in zo'n korte tijdrit. Maar Jonas was vandaag gewoon heel indrukwekkend. We kunnen hem alleen maar feliciteren."

Er komen nog twee loodzware bergritten (woensdag en zaterdag), maar Pogacar vertelde vlak na zijn tijdrit al dat een verschil van twee minuten op Vingegaard goedmaken wel erg lastig gaat worden. Gianetti probeert iets positiever te blijven. "We weten dat de Tour nog niet voorbij is. Tadej houdt ervan om risico's te nemen. We moeten blijven hopen, blijven dromen en blijven geloven."

Bij Jumbo-Visma zullen ze na de Tour van 2020, waarin kopman Primoz Roglic op de voorlaatste dag uit de gele trui werd gereden door Pogacar, nooit meer te vroeg juichen. "Maar Jonas kan nu natuurlijk wel iets defensiever gaan rijden", erkent Niermann. "We hoeven het verschil niet meer te maken. Daar heeft Jonas vandaag wel voor gezorgd."

Foto: NU.nl