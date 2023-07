Pogacar denkt dat Tour-zege heel moeilijk wordt: 'Was niet mijn beste dag'

Tadej Pogacar denkt dat het heel lastig wordt om de Tour de France voor de derde keer te winnen. De Sloveen werd dinsdag overklast door Jonas Vingegaard in een tijdrit en heeft nu een flinke achterstand op zijn concurrent.

"Ik kon niet beter. Ik heb alles gegeven", zei Pogacar. "Het was misschien niet mijn beste dag, maar de Tour is nog niet gedaan."

Nummer drie Wout van Aert werd op bijna drie minuten van Vingegaard derde in de tijdrit. Pogacar was verbaasd over de enorme verschillen. "Dat had ik niet gedacht, maar zoiets gebeurt. Ik doe het zelf ook goed met mijn tweede plaats. Hopelijk gaat het morgen beter."