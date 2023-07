Vingegaard deelt dreun uit in Tour: 'Was mijn beste tijdrit ooit'

Jonas Vingegaard had niet verwacht zó goed te zijn in de tijdrit in de Tour de France. Over 22,4 kilometer was hij ruim anderhalve minuut sneller dan zijn uitdager voor de eindzege Tadej Pogacar.

"Ik voelde me geweldig vandaag. Het is de beste tijdrit die ik ooit heb gereden", zei Vingegaard dinsdag na afloop van zijn race tegen de klok.

Voor de etappe leek de strijd om de eindzege een secondenspel met Pogacar te worden. De Deen had voor dinsdag 10 seconden voorsprong op Pogacar en had er niet op gerekend dat hij in de tijdrit zou uitlopen naar 1 minuut en 48 seconden.

"Ik had niet verwacht zo goed te zijn vandaag. Ik heb mezelf ook verrast en ik ben heel blij met deze overwinning. Ik ben heel trots op mezelf", zei Vingegaard, die voor het eerst een tijdrit in de Tour de France op zijn naam schreef.

Hoewel zijn voorsprong op Pogacar in dit stadium van de Tour groter is dan gedacht, wil Vingegaard nog niet vooruitlopen op de eindzege. "Er zijn nog een paar zware etappes. We moeten blijven vechten. We kijken ernaar uit."

Woensdag staat de koninginnenrit op het programma. De bergrit voert het peloton over 166 kilometer van Saint-Gervais Mont Blanc naar Couchevel. Onderweg staan er vier gecategoriseerde klimmen op de rol, met als sluitstuk de Col de la Loze. De finish ligt 6 kilometer na de top.