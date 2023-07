Imposante Vingegaard overklast Pogacar in tijdrit en zet grote stap naar Tour-zege

Jonas Vingegaard heeft dinsdag een grote stap richting de eindzege in de Tour de France gezet. De kopman van Jumbo-Visma overklaste Tadej Pogacar in een tijdrit en heeft bijna twee minuten voorsprong op zijn rivaal in het klassement.

De 26-jarige Vingegaard legde de 22,4 kilometer lange individuele tijdrit van Passy naar Combloux af in 32 minuten en 36 seconden. Daarmee was de Deen 1 minuut en 38 seconden sneller dan nummer twee Pogacar.

Vingegaard en Pogacar lieten de concurrentie beiden ver achter zich. Wout van Aert bleef nog het dichtst in de buurt van zijn kopman en werd op bijna drie minuten derde.

In het algemeen klassement heeft Vingegaard nu 1 minuut en 48 seconden voorsprong op Pogacar. Nummer drie Adam Yates, ploeggenoot van de Sloveen bij UAE Team Emirates, staat op bijna negen minuten derde in het klassement.

Woensdag gaat de Tour verder met de koninginnenrit vanaf de flanken van de Mont Blanc naar Courchevel. In de laatste vier dagen krijgen de renners nog één zware bergrit voor hun kiezen. Die staat zaterdag op het programma. Een dag later wordt de Tour traditiegetrouw afgesloten met de rit naar de Champs-Élysées in Parijs.

Foto: NU.nl

Vingegaard was halverwege al halve minuut sneller dan Pogacar

Voorafgaand aan de tijdrit werd een zenuwslopend gevecht tussen Vingegaard en Pogacar verwacht, maar al snel werd duidelijk dat dat er niet kwam. De Jumbo-Visma-renner was bij het eerste meetpunt al zestien seconden sneller dan zijn concurrent.

Na een fietswissel van Pogacar voorafgaand aan de Côte de Domancy, een beklimming van de tweede categorie, liep het verschil verder op. Op dat moment had de kopman van UAE Team Emirates al een halve minuut achterstand op Vingegaard, die niet van fiets wisselde.

Daarna breidde Vingegaard zijn voorsprong alleen maar verder uit. Bij het derde meetpunt was hij al ruim een minuut sneller dan Pogacar en in het laatste gedeelte werd het verschil nog een halve minuut groter.