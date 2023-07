Fans die gratis langs de weg kunnen staan; het is dé charme van het wielrennen. Tegelijkertijd zorgen de massa's toeschouwers vaak voor valpartijen en andere gevaarlijk situaties, ook weer in deze Tour de France. Is daar wat aan te doen?

Aan de voet van de Joux Plane, de slotklim van de veertiende Tour-rit, ziet Benoît Cosnefroy in de menigte een grote afvaardiging van zijn fanclub staan. De Franse renner van AG2R stapt af, neemt een slok bier, tilt zijn fiets boven zijn hoofd en host enthousiast mee met zijn vrienden.

In welke andere sport kan een van de atleten tíjdens de wedstrijd een minuut lang een feestje vieren met de fans? In welke andere sport kunnen toeschouwers zo dicht bij de hoofdrolspelers komen, en dat ook nog zonder te hoeven betalen?

Die aanraakbaarheid is altijd het onderscheidende kenmerk van het wielrennen geweest. Wout Poels vertelde zondag na zijn ritzege op flanken van de Mont Blanc dat hij als klein jongetje tijdens een vakantie met zijn ouders bij toeval langs de kant van een Tour-etappe terechtkwam. Toen hij het peloton vlak voor zijn neus voorbij zag flitsen, wist de Limburger dat hij zelf ooit de Ronde van Frankrijk wilde rijden.

"De fans zijn een ontzettend belangrijk onderdeel van onze sport", zegt Tadej Pogacar, een van de uithangborden van het huidige wielrennen. "Supporters geven me heel veel energie als ze langs de kant van de weg voor ons juichen. Zonder fans is wielrennen geen wielrennen. Het zou onze sport een stuk minder mooi maken."

De kans is nihil dat de Tour ooit toeschouwers gaat weren. Al is het maar omdat het logistiek en financieel een onhaalbare operatie is. Maar na een reeks vervelende incidenten in de afgelopen twee weken - met als dieptepunt een massale valpartij op zondag, veroorzaakt door een fan die een selfie wilde maken - is de discussie over maatregelen opnieuw meer dan levend. Ook al zijn er geen simpele antwoorden.

Fans die selfies willen maken zorgen voor gevaar

"Een oplossing voor de gevaarlijke situaties met fans?" Wilco Kelderman zucht even aan de andere kant van de lijn. "Ik zou het zo één twee drie niet weten. Ik heb het idee dat er niet echt een oplossing mogelijk is."

De 32-jarige Nederlander deed in 2015 voor het eerst mee aan de Tour en is inmiddels toe aan zijn vijfde deelname. Hij heeft het nog niet eerder zoveel toeschouwers langs de kant van de weg gezien bij de grootste wielerkoers ter wereld.

"Het is dit jaar echt ongelóóflijk druk", zegt Kelderman. "Er staan zoveel dronken lui, zoveel mensen met bordjes, er is zoveel geschreeuw. Ze maken er echt een feestje van. Natuurlijk is dat mooi voor de sfeer, maar het zou fijn zijn als de fans wat meer rekening met ons houden. Een selfie maken met je rug naar ons toe… dat is zó gevaarlijk."

Daan de Ridder is wielerverslaggever Daan verslaat voor de zevende keer de Tour de France voor NU.nl. Lees hier meer verhalen van Daan.

Het niet te stoppen verlangen van fans om foto's en video's te maken voor sociale media, heeft de veiligheid in het wielrennen zonder twijfel geen goed gedaan. Sepp Kuss ging zondag onderuit doordat hij tegen een uitgestoken arm van een toeschouwer aanreed. De klimmer van Jumbo-Visma nam twee ploegmaats (Nathan Van Hooydonck en Dylan van Baarle) en nog zo'n twintig andere renners mee in zijn val.

"Het maakt me niet boos, maar ik begrijp het gewoon niet", zegt Kuss. "Waarom zou je als wielerfan een selfie willen maken met een rijdend peloton? Natuurlijk, dit is het tijdperk van Instagram en TikTok. Maar het slaat helemaal nergens op dat ik in elke finishplaats hordes mensen door hun telefoon naar de race zie kijken. Wat mij betreft moet je naar een koers gaan om te genieten van de sfeer en om de wedstrijd gewoon met je eigen ogen te bekijken."

Foto: Getty Images

Kunnen straffen voor misdragende fans helpen?

Na de zware crash in rit vijftien lijkt voor veel ploegen de maat vol. Meerdere teams riepen fans op om voorzichtiger te zijn langs de kant van de weg en om renners meer ruimte te geven. Rennersvakbond CPA plaatste op Twitter negen regels waar wielertoeschouwers zich aan zouden moeten houden, "zodat de race van een renner en de show niet verpest wordt".

Jumbo-Visma gaat nog een stapje verder. De Nederlandse ploeg kondigde aan aangifte te doen tegen de toeschouwer die de val van Kuss veroorzaakte. Volgens teambaas Richard Plugge is het tijd voor een duidelijk signaal. "Wij worden geraakt in onze tactiek, de renners persoonlijk worden geraakt en het Tour-verloop wordt beïnvloed. Wat kom je hier doen als je zoveel schade bij de renners veroorzaakt?"

Straffen voor supporters die zich misdragen kunnen het begin van een oplossing zijn. "Het is belangrijk om te laten zien dat verkeerde acties consequenties hebben", vindt Kuss. "Je kunt maanden voorbereiding in één keer helemaal verpesten."

Boete voor 'Opi-Omi-bord' In de Tour van twee jaar geleden vond er ook een zware valpartij plaats door een toeschouwer. Een vrouw met op haar bord de tekst 'Allez Opi-Omi' zorgde ervoor dat bijna het hele peloton viel. De vrouw moest uiteindelijk een boete van 1.200 euro betalen. Bij de straf werd afgeweken van de eis van het Franse Openbaar Ministerie: een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden.

Tegelijkertijd snapt iedereen in het wielrennen dat er meer nodig is. "Dranghekken kunnen helpen, maar je kunt moeilijk het hele parcours afzetten", zegt Kelderman. "Misschien kunnen we op elke col een touw spannen van boven naar beneden? Of een auto een paar minuten vóór de koers laten uitrijden met een duidelijk signaal naar de fans: 'Houd ruimte'?"

Zijn ploegbaas Plugge filosofeerde afgelopen weekend heel even aan een veel radicaler idee. "Waarom vragen we eigenlijk geen toegangsgeld voor een klim? Dan houd je de echte fans over", zei de ploegbaas tegen de NOS. "Maar dat dacht ik in the heat of the moment."