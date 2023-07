Vingegaard denkt dat tijdrit van dinsdag beslissend kan zijn in strijd met Pogacar

Delen via E-mail

Jonas Vingegaard denkt dat de Tour de France dit jaar in de tijdrit van dinsdag beslist kan worden. De Deense geletruidrager is overtuigd van het belang van de race tegen de klok, maar wijst ook op de zware bergritten.

"Ik denk dat de tijdrit heel belangrijk wordt", zei Vingegaard op de rustdag in gesprek met de journalisten die naar de verblijfplaats van Jumbo-Visma zijn afgereisd. "Er zitten slechts tien seconden tussen ons, dus het zou goed kunnen dat het beslissend wordt.

Vingegaard vindt dat het op voorhand onmogelijk is om een favoriet aan te wijzen voor de relatief korte tijdrit, met één flinke col. "Pogacar en ik gaan tot nu toe in deze Tour de France extreem gelijk op, dus ik zou niet verrast zijn als dat morgen ook zo is."