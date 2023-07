Wout Poels had maandag alle tijd om na te genieten van zijn fraaie ritzege in de Tour de France. Een interview op the day after, over bijzondere filmpjes van Geraint Thomas en twijfels in aanloop naar de Ronde van Frankrijk.

Ergens in Frankrijk is er een vrouw die zondagavond nietsvermoedend een heel kort gesprek met een ritwinnaar in de Tour heeft gehad.

"Mijn telefoon was niet bij de finish", zegt Poels. "Daarom leende ik de mobiel van onze persman Rayan om mijn vriendin te bellen. Alice heeft bijna hetzelfde nummer als ik, dus ik dacht dat ik dat wel uit mijn hoofd wist. Maar ik kreeg opeens een Franse mevrouw aan de lijn. Ik zei: 'It's me', waarop zij antwoordde: 'Who is me?' Toen had ik wel door dat ik niet Alice had gebeld en heb ik maar opgehangen."

Poels vertelt de anekdote maandagmiddag met een grote glimlach op het terras van zijn hotel in Thyez. Zittend op een groene tuinstoel, met uitzicht op de bergtoppen van de Alpen, neemt de 35-jarige Limburger alle tijd om zijn succesvolle dag op flanken van de Mont Blanc nog een keer te herbeleven.

"Ik merk aan de media-aandacht dat een etappezege in de Tour nog wel wat groter is dan winst in Luik-Bastenaken-Luik", zegt Poels, die het Waalse wielermonument in 2016 op zijn naam schreef. "Ik zit nu hier met jullie, straks moet ik nog wat telefoongesprekken doen en ik ga ook nog een podcast met Dylan van Baarle opnemen."

Een dag na zijn overwinning in Luik hoefde Poels niet met de media te praten. "Maar dat kwam ook doordat ik een kater had en in bed lag", zegt hij met een lach. "Er komt nu in ieder geval veel meer op me af. Dus het is lekker dat we vandaag een rustdag hebben."

Poels geloofde niet meer in Tour-deelname

Poels vertelde zondag in elk interview dat hij niet kon geloven dat hij een etappe had gewonnen in de grootste wielerkoers ter wereld. Omdat hij geen veelwinnaar is. Omdat hij in de herfst van zijn carrière zit. Maar ook omdat hij amper een maand geleden nog dacht dat hij de Tour-selectie van Bahrain Victorious niet zou halen.

"Ik was in mei ziek geworden bij een hoogtestage op Tenerife, waardoor ik de Dauphiné moest missen. Dat was allemaal heel vervelend", zegt Poels. "In die periode zei ik in een telefoongesprek met mijn vriend Reinier Honig: 'Die Tour gaat niet meer lukken.'"

De routinier moest van zijn team naar de Ronde van Slovenië - een kleinere koers twee weken voor de Tour-start - om te bewijzen dat zijn vorm goed genoeg was. "Ik verwachtte dat ik daar niet goed zou presteren. Maar in de eerste rit ging het meteen redelijk en in de zwaarste bergetappe reed ik zelfs goed. Toen begon ik weer te geloven in Tour-deelname. Zo snel kan het ook draaien."

Daan de Ridder is wielerverslaggever Daan verslaat voor de zevende keer de Tour de France voor NU.nl. Lees hier meer verhalen van Daan.

Poels kreeg na zijn negende plek in het eindklassement van de Ronde van Slovenië het vertrouwen van de ploegleiding. Daardoor begon hij ook weer stiekem te geloven in zijn eerste ritzege in 'la Grande Boucle', een droom die hij al had sinds hij als jongetje met zijn ouders bij een Tour-rit ging kijken en een petje ving.

"Ik wist dat ik heel ver kon komen als ik echt een goede dag zou hebben", zegt Poels. "Die goede dagen komen tegenwoordig wat minder vaak voor dan een paar jaar geleden. Maar gelukkig klopte gisteren alles."

Froome en Thomas feliciteerden Poels

Het was zondag bijna onmogelijk om iemand te vinden die níét blij was voor Poels. De Nederlander heeft nog geen tijd gehad om álle felicitaties te beantwoorden, simpelweg omdat het er zoveel zijn.

De gelukwensen komen niet van de minste namen. Chris Froome schreef op Twitter dat hij "ontzettend blij" is voor zijn oud-ploeggenoot, die hem twee keer hielp bij het veroveren van de eindwinst in de Ronde van Frankrijk.

Geraint Thomas, een andere voormalig Tour-winnaar, stuurde Poels zondag meerdere filmpjes. "Volgens mij was 'G' op een bruiloft, want hij had 'm wel behoorlijk hangen", zegt Poels met een lach.

"Het is heel fijn dat iedereen het me zo gunt. Ik denk dat ik ook een redelijk nette renner in het peloton ben. Ik gebruik mijn ellebogen niet echt en rem af en toe misschien net even iets te vroeg. Het is prettig als mensen je aardig vinden. Dat maakt het leven toch wat leuker."