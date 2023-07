Pogacar ontspannen naar Tour-apotheose: 'Had voor deze achterstand getekend'

Tadej Pogacar gaat ondanks zijn achterstand van tien seconden op Jonas Vingegaard met het volste vertrouwen de laatste week van de Tour de France in. De Sloveen vindt dat zijn rivaal "geen nerveuze" indruk maakt, maar ziet toch genoeg kansen.

Pogacar zag Vingegaard de laatste tien etappes steeds aan zijn zijde in de gele trui, maar hij maakt zich geen enkele zorgen. Sterker nog: de Sloveen is tevreden met de situatie. "Ik zou vooraf voor deze tien seconden achterstand getekend hebben", zei hij maandag op een digitaal persmoment.

"Ik rijd zelf dit jaar in de Tour de France ook wat gecontroleerder", zei Pogacar. "Ik plaats niet alle bommen in één keer, maar ik doe het één voor één. En als ik dan ga, doe ik het wel voor de volle 100 procent om wat seconden terug te winnen."

Met een verschil van tien seconden zijn Pogacar en Vingegaard de hoofdrolspelers in de spannendste Tour in jaren. Slechts twee keer eerder waren de verschillen bij de start van de slotweek kleiner: in 2008 tussen Fränk Schleck en Cadel Evans (acht seconden) en in 1959 tussen Eddy Pauwels en Joey Hoevenaars (zes seconden).