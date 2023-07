Ploeg Van der Poel verdiende dankzij Philipsen tot nu toe meeste geld in Tour

Alpecin-Deceuninck is vlak voor de start van de laatste week nog steeds de best verdienende ploeg in de Tour de France. De ploeg van Mathieu van der Poel houdt UAE Team Emirates en Jumbo-Visma nipt achter zich.

Alpecin-Deceuninck mocht tot nu toe 65.000 euro aan prijzengeld bijschrijven. De ploeg heeft dat vooral te danken aan Jasper Philipsen, die tot nu toe vier ritten won.

Achter Alpecin-Deceuninck bezet UAE Team Emirates met 61.970 euro aan prijzengeld de tweede plek. Het Nederlandse Jumbo-Visma is met 61.260 euro de nummer drie. Daarmee is de top drie ongewijzigd ten opzichte van de eerste rustdag.

De kans is groot dat UAE Team Emirates óf Jumbo-Visma aan het einde van de tour het prijzengeldklassement aanvoert. Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zijn verwikkeld in een zenuwslopende strijd om de eindzege, die 500.000 euro oplevert.

Voor Team dsm-firmenich is het vooralsnog een Tour om snel te vergeten. Die ploeg sprokkelde in de eerste twee weken slechts 4.540 euro aan prijzengeld bij elkaar. Daarmee staat het team van Nils Eekhoff op de laatste plaats van dat klassement.

De Tour de France gaat dinsdag verder met de enige tijdrit van deze editie. De ronde eindigt zondag traditiegetrouw in Parijs, al zal dat volgend jaar vanwege de Olympische Spelen anders zijn.

Verdiensten ploegen na 15 etappes: 1. Alpecin-Deceuninck: 65.000 euro

2. UAE Team Emirates: 61.970 euro

3. Jumbo-Visma: 61.260 euro

4. Bahrain Victorious: 48.350 euro

5. INEOS Grenadiers: 40.030 euro

6. Cofidis: 38.590 euro

7. Lidl-Trek: 36.500 euro

8. Team TotalEnergies: 28.360 euro

9. Isreal-Premier Tech: 26.560 euro

10. Uno-X: 25.080 euro

11. BORA-hansgrohe: 22.020 euro

12. Lotto Dstny: 20.630 euro

13. Jayco-AlUla: 20.420 euro

14. Team Arkéa-Samsic: 19.050 euro

15. EF Education-Easypost: 18.860 euro

16. Intermarché-Circus-Wanty: 16.940 euro

17. AG2R Citroën: 15.940 euro

18. Astana-Qazaqstan: 14.370 euro

19. Movistar: 14.050 euro

20. Groupama-FDJ: 8.630 euro

21. Soudal Quick-Step: 8.050 euro

22. Team DSM-Firmenich: 4.540 euro