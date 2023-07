Jumbo-Visma doet aangifte tegen fan die massale valpartij in Tour veroorzaakte

Delen via E-mail

Jumbo-Visma gaat aangifte doen tegen de toeschouwer die zondag aan het begin van de vijftiende etappe renner Sepp Kuss ten val bracht. Ploegbaas Richard Plugge wil daarmee een duidelijk signaal afgeven.

"Ik denk dat we dat verplicht zijn aan de renners die op de grond lagen. Niet alleen die van ons, maar ook van andere teams", vertelt ploegbaas Richard Plugge tegen NOS.

De onoplettende toeschouwer met telefoon in de hand veroorzaakte een enorme valpartij, waarbij Jumbo-Visma-renner Kuss als eerste tegen de vlakte ging. Ook ploeggenoot Nathan Van Hooydonck viel op het asfalt, waarna andere renners onderuitgingen.

"Onwijs mooi dat er publiek langs de kant staat en ons aanmoedigt", zegt Plugge. "Daar zijn we heel blij mee, maar houd gewoon afstand. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we een keer een stevig signaal afgeven."