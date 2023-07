Secondenstrijd Pogacar en Vingegaard gaat door: 'Vandaag was een gelijkspel'

Na 179 loodzware kilometers was het verschil tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zondagavond exact hetzelfde als voor aanvang van de vijftiende etappe. Het tweetal blijft verwikkeld in een zenuwslopende secondenstrijd, die volgende week zijn climax kent.

"Vandaag was het een gelijkspel", was de simpele conclusie van Vingegaard na de finish met een zware slotklim op de Mont Blanc. Pogacar deelde in de slotkilometer nog een speldenprik uit, waarna Vingegaard uitstekend reageerde en de twee tegelijk over de finish kwamen.

"We hebben geprobeerd om het hem zo moeilijk mogelijk te maken", zei Pogacar na de door Wout Poels gewonnen etappe. "Maar ik het het gevoel dat het vandaag voor Jonas te gemakkelijk was. Het was in deze rit niet mogelijk om het verschil te maken."

De voorsprong van Vingegaard op Pogacar blijft slechts tien seconden. Enig smetje voor Vingegaard was de valpartij in het begin van de etappe waarbij onder anderen ploeggenoten Sepp Kuss en Nathan Van Hooydonck betrokken waren.

"Het was over het algemeen best een mooie dag", zei Vingegaard. "Maar die zware val met meerdere van mijn teamgenoten erbij was wel vervelend. Ik hoop dat mijn teamgenoten en de andere betrokken renners goed herstellen."

Pogacar en Vingegaard kijken uit naar rustdag

Voor Pogacar en Vingegaard is er maandag een moment op op adem te komen in de aanloop naar de laatste Tour-week. De twee hoofdrolspelers kijken op de rustdag uit naar een beetje quali­ty­time met het gezin. Ook wordt het tijdritparcours alvast verkend.

Vingegaard wil voornamelijk gaan rusten, maar denkt nog meer energie te halen uit het samenzijn met zijn gezin. "Ik kijk er zo erg naar uit om tijd met hen door te brengen", zei de Jumbo-Visma-renner. "Ik kan niet wachten om ze weer wat langer te zien."

"En natuurlijk gaan we ook het parcours van de tijdrit verkennen", vervolgde Vingegaard. "Ik heb het in mei al gezien, maar maandag en dinsdagochtend kom ik er zeker terug. Het is erg kort, maar ik denk dat ik er wel van houd."