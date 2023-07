Wout Poels was in de Tour de France zo vaak de superknecht die anderen aan succes hielp. Zondag mocht hij eindelijk voor zichzelf juichen. "Ik was bang voor Wout van Aert. Maar dit was de kans van mijn leven."

Pieter van de Water heeft het goede weekend gekozen om naar de Tour de France te reizen. De Limburger zag in Saint-Gervais Mont-Blanc van heel dichtbij hoe zijn boezemvriend Poels een fraaie ritzege boekte in de grootste wielerkoers ter wereld.

"Pieter was in 2016 niet bij mijn zege in Luik-Bastenaken-Luik, omdat het weer toen zo slecht was", zegt Poels. "Het is geweldig dat hij er vandaag wel bij kon zijn. Ik heb nog een high five van hem gekregen." Lachend: "Ik geloof dat hij van plan was om morgen weer naar huis te gaan. Maar misschien gaat dat niet door, omdat hij dronken wordt vanavond."

De 35-jarige Poels kan zelf pas over een week een groot feest vieren. Misschien maar goed ook, want hij kan nog niet zo goed geloven dat zijn kinderdroom dan toch is uitgekomen. "Gelukkig hebben we nu een rustdag. Dan heb ik meer tijd om alles even rustig te laten bezinken."

De ervaren klimmer heeft al veel mooie momenten beleefd in zijn tien Tours. Als renner van Team Sky kon hij in Parijs vier keer de eindzege van zijn kopman vieren (2015, 2016, 2018 en 2019). "Ik heb er altijd ontzettend van genoten om te werken voor Chris Froome, Geraint Thomas of Egan Bernal", zegt Poels. "Onderdeel zijn van een Tour-winst is erg speciaal."

"Maar als ik een ploeggenoot zag winnen, was ik toch altijd een klein beetje jaloers. Stiekem dacht ik dan: potverdorie, dat wil ik ook. Ik wist dat ik niet heel veel kansen meer zou krijgen om zelf een keer een etappe te winnen, want ik begin toch een dagje ouder te worden. Ik kan nog steeds niet geloven dat dat nu gelukt is. Dit bewijst maar weer: je moet altijd blijven dromen."

0:45 Afspelen knop Poels soleert op fraaie wijze naar ritwinst in Tour de France

Hoe klopte Poels de 'speciale' Van Aert?

Poels had zondag al zijn ervaring nodig om succesvol te zijn. De Nederlander kwam in de loodzware Alpenrit terecht in een kopgroep van bijna veertig renners en dus moest hij slim koersen. "Bergop reed ik wat meer achter in de groep en in de afdalingen meer van voren. Alles om zoveel mogelijk energie te kunnen sparen. En om mee te kunnen schuiven bij de goede aanval."

Dat laatste lukte op 40 kilometer van de streep. Poels was alert toen Wout van Aert, Marc Soler en Krists Neilands wegsprongen bij hun medevluchters. Op de slotklim naar Saint-Gervais Mont-Blanc werd het vervolgens een duel tussen Van Aert en Poels.

"Wout is natuurlijk een heel speciale", zegt Poels. "Het was cool om tegen zo'n sterke renner te strijden in een bergrit in de Tour, maar ik was ook een beetje bang dat ik hem niet zou kunnen lossen. Want normaal wint hij altijd alles."

De Limburger besloot aan te vallen op het steilste stuk, aan het begin van de laatste col. "Ik dacht: er gaat vandaag één Wout winnen en dat is niet Wout van Aert. Het was een beetje een gok om al zo vroeg te versnellen, maar ik wist dat dit de kans van mijn leven was. En dat ik er vol voor moest gaan."

Poels denkt na zijn zege ook aan Gino Mäder

Poels reed Van Aert op meer dan twee minuten, maar hij durfde pas 50 meter voor de streep voorzichtig aan juichen te denken. Na de finish kwamen al snel de emoties. Door de fraaie zege, maar ook door de gedachte aan Gino Mäder. Zijn Zwitserse ploeggenoot overleed precies een maand geleden door een valpartij in de Ronde van Zwitserland.

"Het is nog steeds moeilijk te geloven dat een jonge gozer van 26 er opeens niet meer is", zegt Poels. "Zijn overlijden is nog heel vers, dus daar komen veel emoties bij kijken. En dat kwam er vandaag wel even uit na de finish."

"Door alles wat er de afgelopen maand gebeurd is, is dit een beladen overwinning. Maar ik ben heel blij dat ik dit vandaag heb kunnen doen."