Wéér veroorzaakt toeschouwer valpartij in Tour: 'Die mensen snappen er niets van'

Bij Jumbo-Visma wordt vol ongeloof gekeken naar de gedragingen van toeschouwers bij de Tour de France. Zondag veroorzaakte een onoplettende omstander met zijn mobiel een enorme valpartij, waarbij Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss als eerste tegen de vlakte ging.

Door een toeschouwer die meer oog had voor zijn telefoon dan voor de renners ging Kuss hard onderuit. Door de val van de Jumbo-Visma-renner ontstond er in het peloton een domino-effect, waarbij onder anderen Biniam Girmay en Kuss' ploeggenoot Nathan Van Hooydonck onderuitgingen.

"Die mensen draaien hun rug gewoon naar de renners toe en staan met mobieltjes. Het is absurd gewoon", was Zeeman furieus. "Die mensen snappen er echt helemaal niets van en het is eigenlijk een wonder dat het zo weinig misgaat."