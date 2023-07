Wout Poels in tranen na schitterende zege in Tour: 'Heb hier altijd van gedroomd'

Wout Poels zag zondag een droom uitkomen met de ritoverwinning in de vijftiende etappe van de Tour de France. De 35-jarige renner van Bahrain Victorious kwam solo aan op de Mont Blanc.

Na een indrukwekkende solo op de Mont Blanc kroonde Poels zich tot de eerste Nederlander die deze Tour een etappe wint. "Ik kan het niet geloven. Nee", stamelde hij na afloop van zijn prestatie met tranen in zijn ogen bij de NOS.

"Ik heb er altijd van gedroomd", vervolgde de ritwinnaar. "Ook na alles wat er gebeurd is in de afgelopen vier weken", doelde hij op het overlijden van Gino Mäder. De ploeggenoot van Poels kwam vorige maand om het leven door een val in de Ronde van Zwitserland.

Poels noemt het winnen van een etappe in de Tour de France een jongensdroom. Eerder in zijn carrière schreef hij onder meer de klassieker Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam. "Als jonge renner droom je van de Tour", zei hij.

"Vroeger kwam ik met mijn ouders bij de Tour en heb ik nog zo'n petje opgevangen. Nu doe ik zelf mee, voor de tiende keer alweer, en win ik ook nog eens een rit. Ik heb een monument gewonnen en nu een Tour-rit. Mooier kan niet."

Poels kende slotklim goed

Zijn machtsvertoon op de Mont Blanc kwam voor Poels niet geheel als een verrassing. "Ik voelde me gisteren en vandaag heel goed. Ik móést vandaag mee. Ik wist dat ik in staat was om Wout van Aert op het steile stuk eraf te rijden."

De Limburger kende de slotklim nog goed. In 2016 was hij, toen nog rijdend voor Team Sky van kopman Chris Froome, ook heel goed in de etappe die eindigde in Saint-Gervais Mont-Blanc. "Ik mocht die dag voor eigen kansen gaan, maar toen viel Chris. Ik heb hem toen in de gele trui naar de finish geloodst. Deze klim ligt me wel."