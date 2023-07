Wout Poels boekt droomzege in Tour de France na prachtige solo op Mont Blanc

Wout Poels heeft zondag een schitterende ritzege in de Tour de France geboekt. De Nederlander won de vijftiende etappe na een indrukwekkende solo op de Mont Blanc.

Poels begon samen met medevluchter Wout van Aert aan de tweedelige slotklim in de Alpenetappe en toonde al snel aan een veel betere klimmer te zijn. De 35-jarige renner van Bahrain Victorious pakte al snel een voorsprong van tientallen seconden en gaf die niet meer uit handen.

Het is de eerste zege in de Tour voor Poels, die in 2016 Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam schreef. De Nederlander is bezig aan zijn tiende Tour de France. In een groot deel van zijn carrière reed hij de Tour in dienst van Chris Froome, die vier keer de beste was in de Ronde van Frankrijk.

Poels is de eerste Nederlandse ritwinnaar in Frankrijk sinds Dylan Groenewegen, die vorig jaar de derde etappe won. Bovendien is hij de eerste Nederlandse ritwinnaar van een Tour de France-etappe in de Alpen sinds Michael Boogerd in 2002. Tom Dumoulin was in 2016 de laatste die een bergrit won.

Achter Poels gaf Jonas Vingegaard geen duimbreed toe ten opzichte van Tadej Pogacar, die het in de slotkilometer nog wel probeerde. Het verschil tussen de twee favorieten blijft tien seconden. Maandag staat de tweede en laatste rustdag van deze Tour de France op het programma.

Toeschouwer met telefoon veroorzaakt valpartij

Met de schaafwonden bij een aantal renners nog zichtbaar van de chaotische rit van zaterdag, was het zondag opnieuw vroeg bal. Zo'n 50 kilometer na de start in Les Gets veroorzaakte een toeschouwer met een telefoon in de hand een val van Sepp Kuss, die een domino-effect in gang zette.

Onder anderen Biniam Girmay, Egan Bernal en Nathan Van Hooydonck waren slachtoffer van de knullige actie van de toeschouwer, die meer oog had voor zijn telefoon dan voor de renners. Pogacar en Vingegaard bleef de ellende bespaard.

Terwijl de mannen in het peloton bijkwamen van de schrik, kregen koplopers Julian Alaphilippe en Alexey Lutsenko meer ruimte in de vlucht. Die bleek niet kansrijk, omdat een grote groep achtervolgers met onder anderen Mathieu van der Poel, Poels en Van Aert het gat dichtte.

Met de kopgroep van meer dan dertig man leken er weer eens kansen te liggen voor de vluchters. Ondertussen keken Pogacar en Vingegaard vooral naar elkaar, in de wetenschap dat de verschillen alleen op de slotklim gemaakt konden worden.

Foto: NU.nl

Regie verkiest duel Pogacar-Vingegaard boven Poels

Nog voor de slotklim barstte de strijd om de ritzege los, met Poels in de hoofdrol. Met nog 40 kilometer tot de meet vormde de Nederlander een kopgroep met Marc Soler, Van Aert en Krists Neilands. Even later ging Neilands onderuit. Bij het aannemen van een bidon verloor hij zijn evenwicht.

Met alleen Soler en Van Aert bij zich namen de kansen voor Poels op dagsucces alleen maar toe. Op de tweedelige slotklim op de flanken van de Mont Blanc werd dat binnen de kortste keren bevestigd: Poels reed op oppermachtige wijze weg bij Van Aert en de al eerder afgehaakte Soler.

Terwijl de Franse regie nauwelijks aandacht had voor de eerste Nederlandse ritzege van deze Tour de France, wachtte Pogacar tot in de slotkilometer om een aanval te plaatsen. Het bleef slechts bij een speldenprik, want Vingegaard gaf geen duimbreed toe.