Een massale valpartij, vier loodzware beklimmingen, een sterke aanval, een fraaie comeback, gedoe met motoren en een razendsnelle afdaling. En dat allemaal voor één seconde tijdwinst voor Jonas Vingegaard. Een kroniek van een krankzinnige zaterdag in de Tour de France.

Proloog: Frans Maassen is al bijna veertig jaar actief in het profwielrennen. Hij zat in het peloton toen Greg LeMond in 1989 de Tour won met een verschil van acht seconden op Laurent Fignon. Maar een duel zoals Vingegaard en Tadej Pogacar in deze Ronde van Frankrijk uitvechten, kan de ploegleider van Jumbo-Visma zich niet herinneren.

"Deze rit is een film waard", zegt Maassen, terwijl hij in finishplaats Morzine naast zijn auto wordt omringd door journalisten. "Het was reclame voor de wielersport."

Nog 145 kilometer: De veertiende etappe is amper vijf minuten bezig als tientallen renners opeens op de grond liggen. "Iedereen die zijn remmen aanraakte, gleed weg", zegt Jumbo-Visma-renner Tiesj Benoot.

De valpartij is zo massaal, dat de jury meteen besluit om de koers te neutraliseren. Terwijl de gewonde renners verzorgd worden zit Pogacar op een stoepje te wachten totdat hij weer mag fietsen. Pas na twintig minuten krijgen hij en de rest van het peloton het groene licht.

Tadej Pogacar wacht rustig tijdens de neutralisatie. Foto: AFP

Nog 103 kilometer: Jumbo-Visma kiest er meestal voor om in bergritten een of meerdere renners mee te sturen in de kopgroep. Vandaag is de Nederlandse ploeg iets anders van plan. Alle zeven knechten blijven bij Vingegaard en moeten een voor een op kop van het peloton rijden.

"We wisten dat het vandaag op de slotklim zeer waarschijnlijk zou uitdraaien op een tweestrijd tussen Jonas en Pogacar", zegt eerste ploegleider Grischa Niermann. "Vooruitgeschoven pionnen zouden deze keer niet voor een groot verschil kunnen zorgen. Daarom wilden we de koers zo hard mogelijk maken in het peloton."

Op de Col du Feu - de derde klim van de dag - is het de beurt aan Christophe Laporte. De Franse sprinter dunt de grote groep al flink uit. "We hadden het initiatief ook aan UAE (de ploeg van Pogacar, red.) kunnen laten", zegt Maassen. "Maar wij proberen de Tour te winnen. En we geloven dat dit de manier was om dat voor elkaar te krijgen."

Nog 58 kilometer: Giulio Ciccone kijkt op de Col de Ramaz heel even om. Vlak achter hem ziet de laatste vluchter van deze etappe tot zijn schrik al een geel-zwarte trein opdoemen.

"Ik was verrast hoeveel ik moest afzien door mijn ploeggenoten die 20 kilo zwaarder zijn dan ik", zegt Sepp Kuss, de klimmer die altijd de laatste man is voor Vingegaard, met een lach. "Maar het is het een geweldig gevoel als iedereen zo gemotiveerd is voor een plan. Jonas was ons ook constant aan het aanmoedigen. Hij zei dat hij zich goed voelde en dat wij heel sterk reden. Dat is erg fijn op zo'n zware dag."

Nog 22 kilometer: Deze Tour is niet alleen een fysiek en tactisch duel tussen Vingegaard en Pogacar. Er is ook een mentale strijd tussen Jumbo-Visma en UAE Team Emirates.

Aan het begin van de Joux Plane, de vreselijke steile slotklim, besluit UAE even zijn spierballen te tonen. Rafal Majka neemt de kop over van Wout van Aert, waarna de alleskunner van Jumbo-Visma moet lossen. Maar Van Aert geeft niet op, komt terug en rijdt meteen weer naar voren, voorbij Majka. "Dat was ook een mentaal spelletje", erkent de Belg.

Nog 15 kilometer: Op 3,7 kilometer van de top van de Joux Plane begint het man-tegen-mangevecht. Het is Pogacar die voor de vierde bergrit op rij in de aanval gaat. Vingegaard ziet metertje voor metertje het gat met zijn grote rivaal groeien. "Tadej plaatste een héél sterke versnelling", zegt de Deen. "Ik kon alleen maar proberen om mijn eigen tempo te rijden."

Niermann roept via de radio naar zijn kopman dat hij zich terug moet knokken. "En eerlijk gezegd had ik goede hoop dat dat Jonas zou gaan lukken. Want Jonas kraakt nooit."

Nog 13 kilometer: Pogacar pakte in de vorige drie bergritten steeds een handvol seconden op Vingegaard. Nu kijkt hij 2 kilometer na zijn aanval alweer in het gezicht van de geletruidrager. "Het is echt superknap van Jonas dat hij terug wist te komen bij een Pogacar in supervorm", stelt Niermann. "Een mooie opsteker ook, nadat dat de afgelopen keren niet gelukt was."

De Duitse ploegleider spoort Vingegaard na de samensmelting aan om zelf meteen een demarrage te plaatsen. "Maar dat was natuurlijk vooral de wens vanuit mijn luie stoel in de auto. Jonas wist op dat moment zelf veel beter wat er mogelijk was."

Vingegaard valt niet aan, waardoor er vlak voor de top van de Joux Plane een surplace van de twee topfavorieten ontstaat. Niermann: "Het is logisch dat ze naar elkaar gingen kijken. En niet voor elkaar op kop wilden rijden."

Nog 12 kilometer: Het is vragen om problemen. Een bonificatiesprint op de top van de Joux Plane, terwijl er in de laatste 500 meter van de klim alleen een touwtje gespannen is om de vele zeer enthousiaste fans van de weg af te houden;

Die problemen komen er ook. Als Pogacar versnelt in de jacht op de acht seconden tijdwinst, wordt hij geblokkeerd door twee motoren. "Het werd een demarrage voor niks", zegt de Sloveen. "Die inspanning voelde ik wel in mijn benen."

Vingegaard profiteert en komt verrassend als eerste boven op de Joux Plane, goed voor drie seconden tijdwinst op nummer twee Pogacar. "Het is de strijd tussen veiligheid en de vele mensen die willen juichen voor de renners", zegt Maassen. "Maar dit was vrij gevaarlijk."

Nog 9 kilometer: Na het overlijden van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland besloot de Tour-organisatie om extra maatregelen te nemen voor de snelle afdaling naar Morzine. Zo horen Vingegaard en Pogacar audiosignalen bij lastige bochten en staan er op gevaarlijke punten ook hekken met matrassen.

"Maar uiteindelijk is het zo gevaarlijk als je het als renner maakt", zegt Vingegaard, die in de afzink geen moment het wiel van Pogacar loslaat. De twee kemphanen liggen alleen niet meer aan kop. De Spanjaard Carlos Rodríguez heeft het duo ingehaald en rijdt met een maximale snelheid van 93,4 kilometer per uur naar de finish.

Finish: In Morzine rijden er geen motoren in de weg en wint Pogacar wél het sprintje van Vingegaard. Het is niet genoeg voor de ritzege en de tien bonificatieseconden, want die gaan naar Rodríguez. Pogacar krijgt als nummer twee zes tellen bonus, twee meer dan nummer drie Vingegaard. Dat betekent dat de intense strijd van vier uur precies één seconde verschil heeft opgeleverd tussen de twee, in het voordeel van Vingegaard.

"Het ideale resultaat van vandaag was dat Pogacar een kwartier had verloren op Jonas", zegt Niermann met een knipoog. "Eén seconde winst is natuurlijk niet veel, maar het maakt Jonas wel de morele winnaar van deze etappe."

Carlos Rodríguez won de enerverende rit naar Morzine. Foto: AP

Epiloog: Maassen glimlacht even als hij de vraag krijgt of hij in de ploegleidersauto net zo genoten heeft als alle wielerfans. "Het was natuurlijk een prachtige strijd", zegt de ploegleider. "Maar wat mij betreft had ik wel wat minder mogen genieten. Ik had liever gezien dat we vandaag een knock-out hadden uitgedeeld aan Pogacar. Maar die twee zijn nu eenmaal ontzettend aan elkaar gewaagd."