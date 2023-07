Ritwinnaar Rodríguez is Kwiatkowski dankbaar voor inspiratie én gehaalde bidons

Voor Carlos Rodríguez was deelnemen aan de Tour de France al een droom die uitkwam. Op zijn 22e won de Spanjaard van INEOS Grenadiers zaterdag ook meteen een zware bergrit. Zijn dankwoorden gingen na afloop vooral naar Michal Kwiatkowski.

Rodríguez noemde de overwinning van zijn ploeggenoot Kwiatkowski van vrijdag een inspiratie. "En niet alleen vanwege die zege. Vandaag zat Michal in de kopgroep. Nadat hij was ingelopen, heeft hij zich nog drie keer laten zakken naar de ploegleiderswagen om bidons te halen", was hij vol bewondering.

"Hier zijn geen woorden voor. Ik ben supergelukkig. Het team gelooft in me, alleen daardoor was dit mogelijk", vervolgde de 22-jarige Rodríguez, die naar de derde plaats in het klassement klom. Alleen topfavorieten Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar hoeft hij voor zich te dulden.

Rodríguez moest op de slotklim van de veertiende etappe Vingegaard en Pogacar laten gaan, maar achterhaalde het duo in de afdaling naar finishplaats Morzine. "Ik had niet gedacht dat ik nog terug kon komen. Ik ben de klim zo hard mogelijk op gereden, maar in mijn eigen tempo."

Bij de finish was het uiteindelijk secondewerk. Daar was zijn voorsprong op zijn twee concurrenten vijf tellen. "Eenmaal bij hen zag ik dat ze vooral naar elkaar keken", zei Rodríguez over Vingegaard en Pogacar. "Daar kon ik van profiteren. Ik heb veel risico genomen en ben ook een paar keer bijna gevallen, maar het was het waard."