Pogacar mild na incident met motoren: 'Heeft resultaat niet bepaald'

Tadej Pogacar vindt niet dat hij is benadeeld door twee motoren van de organisatie van de Tour de France. Enkele honderden meters voor de top van de slotklim wilde de Sloveen wegrijden bij Jonas Vingegaard, maar hij werd hierbij gehinderd door de motoren.

"Ja, dat was een beetje zonde, maar ik denk niet dat dat moment de einduitslag bepaald heeft", zei de 24-jarige Pogacar. Op het moment dat de kopman van UAE Team Emirates wilde aanzetten voor een demarrage op de Col de Joux Plane werd de weg geblokkeerd door motoren.

"Ik wilde het daarna kort voor de top nog eens proberen, maar dat is ook niet gelukt", was Pogacar zelfkritisch. Vingegaard was sneller boven en pakte zo acht bonificatieseconden, tegenover vijf voor Pogacar.

In de afdaling werden de twee favorieten bijgehaald door de Spanjaard Carlos Rodríguez, die enkele seconden voor Pogacar en Vingegaard over de finish kwam en voor het eerst een Tour-etappe won.

Pogacar klopte Vingegaard op de meet en liep zo weer twee (bonificatie)seconden in op de geletruidrager. Het eindresultaat is dat de Deen na de etappe van 151 kilometer vol spektakel en demarrages over en weer precies één seconde winst boekte.

Pogacar: 'Jonas was sterk genoeg om terug te keren'

Tweevoudig Tour-winnaar Pogacar was dan ook vol lof over de huidige geletruidrager, die nu tien seconden voorsprong heeft in het algemeen klassement. "Het was een zware dag. Jumbo-Visma reed een heel hoog tempo. Ik heb het geprobeerd, maar Jonas was steeds sterk genoeg om terug te keren."