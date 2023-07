Het Tour-duel tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar gaat zaterdag een nieuwe fase in. In de Alpen zijn er elke dag meerdere loodzware klimmen, en dat is een heel ander spelletje. Een spelletje waar Vingegaard al maanden naar uitkijkt.

De klim zit dit jaar niet in het Tour-parcours, maar toch gaat het de afgelopen dagen opvallend vaak over de Col du Granon. Op die 2.413 meter hoge Alpenpas eindigde twaalf maanden geleden een van de spectaculairste etappes uit de recente wielergeschiedenis. En Vingegaard zette er de Ronde van Frankrijk op zijn kop door Pogacar op bijna drie minuten te rijden.

Het is geen geheim dat Jumbo-Visma en Vingegaard hopen op een herhaling van die coup. "We hebben een plan gemaakt om Pogacar te breken", zegt de titelverdediger. "Maar ik ga natuurlijk niet vertellen wat dat plan is."

Wat de Nederlandse formatie ook bedacht heeft, het zal wederom in de Alpen moeten gebeuren. Zaterdag (4.281 hoogtemeters), zondag (4.483 hoogtemeters) en woensdag (5.399 hoogtemeters) staan in dat gebergte de op papier drie lastigste ritten van deze Tour op het programma. "Dit is mijn terrein", zegt Vingegaard.

De 26-jarige Deen gelooft dat hij in het voordeel is als er op één dag meerdere monstercols op het programma staan. Net als vorig jaar in de rit naar de Granon, toen het peloton ook over de Télégraphe (eerste categorie) en de Galibier (buitencategorie) moest. Of zoals zaterdag, als er op weg naar Morzine drie beklimmingen van de eerste categorie en één beklimming van de buitencategorie (Joux Plane) moeten worden bedwongen.

"We geloven dat ik het verschil kan maken op de langere en zwaardere dagen. In de etappes waar het de hele dag op en af gaat en iedereen steeds vermoeider wordt", zegt Vingegaard. "Dat soort ritten hebben we deze Tour nog bijna niet gehad. Daarom kijk ik zo uit naar de etappes die nu gaan komen."

De emmer met energie van Vingegaard

Kun je aan het einde van een etappe nog op je best presteren terwijl je daarvoor al urenlang vermoeidheid hebt opgebouwd? Dat is de grote vraag voor de klassementsrenners in de komende Alpenritten.

"Je moet het zien als een emmer energie", legt ploegleider Arthur van Dongen uit in gesprek met NU.nl. "In een etappe als die van vrijdag, met de Grand Colombier als enige zware klim, kun je die emmer aan het einde in één keer helemaal leeggooien. Dat is een groot verschil met de komende ritten. Daarin moeten de renners de hele dag door schepjes energie uit hun emmer halen."

De truc is om voldoende energie over te houden voor de laatste klim, waarop normaal gesproken de beslissing valt. Van Dongen: "Met dat laatste restje uit je emmer moet je nog heel veel kunnen bereiken. Het idee is dat een renner aan het einde nog evenveel vermogen moet kunnen leveren als aan het begin. En het liefst nog meer."

Deze kwaliteit - die ook wel fatigue resistance wordt genoemd - is volgens Jumbo-Visma bij Vingegaard zeer sterk ontwikkeld. "We geloven dat de emmer van Jonas aan het einde van de zwaarste etappes nog relatief vol zit", zegt Van Dongen. "Dat is vorig jaar wel gebleken op de Granon."

Is Pogacar echt in het nadeel in de Alpen?

Pogacar glimlacht heel even als hij de theorie krijgt voorgelegd dat Vingegaard in het voordeel zal zijn in de Alpen. "Ik denk dat we de koers moeten afwachten om daar iets over te kunnen zeggen", zegt de Sloveen.

De tweevoudig Tour-winnaar heeft de afgelopen week nogmaals bewezen dat hij wat betreft explosiviteit de sterkste van de twee favorieten is. Vrijdag reed hij op de Grand Colombier voor de derde bergetappe op rij met een indrukwekkende versnelling een paar seconden weg bij Vingegaard.

Pogacar weet dat explosiefste ritten van deze Tour nu achter de rug zijn. "Maar ik houd óók van de Alpenetappes", zegt hij. "Ik verbeter elk jaar nog op de langere klimmen. We zullen gaan zien of dit soort parcoursen beter passen bij Jonas of bij mij."