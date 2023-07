Lotto Dstny-baas haalt uit naar Ewan: 'Als je zo opgeeft, is dit geen sport voor je'

Lotto Dstny-teambaas Stéphane Heulot is niet te spreken over de opgave van Caleb Ewan in de Tour de France. De Australiër hield het vrijdag in de dertiende etappe voor de beklimming van de Grand Colombier voor gezien.

"Ik ben zeer ontgoocheld. Zo stap je niet uit de Tour", zegt Heulot tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad. "Hij heeft gewoon het hoofd laten hangen. Op een manier waar ik geen goed woord over kan zeggen."

De opgave van de 29-jarige Ewan kwam niet als een verrassing. De sprinter had het de voorbije dagen al lastig en kwam donderdag enkele minuten binnen de tijdslimiet als laatste over de finish.

Een dag later kwam Ewan opnieuw in de problemen. Zijn ploeggenoten Florian Vermeersch en Frederik Frison hebben zelfs minutenlang op hem gewacht. "En op het moment dat Caleb dan eindelijk bij hen komt, geeft hij gewoon op. Dan heb je totaal geen respect voor je ploeggenoten", foetert Heulot.

Bij Lotto Dstny is de hele Tour-ploeg rond Ewan gebouwd. In de eerste dagen van de Tour sprintte hij nog naar een tweede en derde plaats achter Jasper Philipsen. Maar daarna kwam de Australiër er niet meer aan te pas in de massasprints.

0:36 Afspelen knop Pogacar maakt op Grand Colombier opnieuw seconden goed op Vingegaard

'Een renner met zijn status doet dit niet'

Eerder was Kurt van de Wouwer, sportief manager van Lotto Dstny, al kritisch op de prestaties van Ewan. "Hij was totaal niet op de afspraak", zei de Belg onder meer.

Heulot heeft een dag later geen goed woord over voor Ewan. "Een renner met zijn status, die alle steun heeft gekregen, doet dit niet. Misschien was het hard wat Kurt zei, maar een echte kampioen reageert met de benen op zo'n artikel. Die geeft niet op. En als je dat wel doet, dan is wielrennen geen sport voor je."