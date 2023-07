Minimaal verlies op Grand Colombier voelt bijna als winst voor Vingegaard in Tour

Jonas Vingegaard maakte zich vrijdag niet druk om zijn acht seconden tijdverlies op Tadej Pogacar in de Tour de France. De geletruidrager wist dat het parcours van de dertiende etappe beter geschikt was voor zijn grote rivaal en wilde daarom vooral de schade beperken.

De door iedereen verwachte aanval van Pogacar op de Grand Colombier komt uiteindelijk pas in de slotkilometer. De Sloveen legt de laatste 500 meter van de monsterklim af met een indrukwekkende gemiddelde snelheid van 36 kilometer per uur, maar een groot gat met Vingegaard levert dat niet op.

Op de streep is het verschil tussen de twee favorieten vier seconden. Door de bonificaties komt daar nog vier seconden bij, waardoor Pogacar zijn achterstand op Vingegaard in het algemeen klassement naar negen tellen verkleint.

De Deense titelverdediger haalt er na de rit zijn schouders over op, ook al is het de derde bergetappe op rij waarin hij een (nipte) nederlaag lijdt tegen Pogacar. "Ik ben totaal niet gefrustreerd", zegt Vingegaard. "De etappe van vandaag lag me niet echt, met alleen één zware klim aan het einde. Daarom ben ik blij dat ik mijn verlies heb weten te beperken en het geel heb behouden. Ik maak me geen zorgen."

Het is inmiddels een bekend verhaal: Pogacar is de explosiefste van de twee, terwijl Vingegaard het vooral moet hebben van zijn uithoudingsvermogen. De rit van vrijdag in de Jura paste beter bij het eerste profiel, omdat er voor de Grand Colombier (17,4 kilometer à 7,1 procent) niet veel geklommen hoefde te worden.

"Dit was daarom een etappe die we vreesden", zegt Dylan van Baarle, ploeggenoot van Vingegaard bij Jumbo-Visma. "We weten dat Pogacar superexplosief is op dit soort aankomsten. Daarom mogen we tevreden zijn met maar acht seconden tijdverlies."

Had Pogacar al eerder kunnen aanvallen?

Bij de grote concurrent zijn er ook alleen tevreden gezichten. "Het was een succesvolle dag voor ons", zegt Pogacar. "We hebben een overwinning geboekt in de strijd om het geel, een paar seconden gepakt, dus we mogen blij en trots zijn."

UAE Team Emirates, de ploeg van Pogacar, reed het grootste deel van de etappe op kop en hield het tempo ook heel hoog op de Grand Colombier. Het was daarom enigszins verrassend dat Pogacar zo lang wachtte met zijn aanval.

"Na de koers is dat makkelijk praten", zegt José Antonio 'Matxin' Fernández, de sportief directeur van UAE Team Emirates, met een glimlach. "Dit is wielrennen, geen wiskunde. Wat mij betreft heeft de ploeg het perfect gedaan vandaag. We hebben de koers gecontroleerd en Tadej heeft voor de derde keer op rij tijd gepakt op Vingegaard. Dat is een prima uitkomst voor ons."

Minder Jumbo-Visma bij groep met favorieten

Het was opvallend dat Pogacar in het tweede deel van de Grand Colombier nog drie ploeggenoten voor zich had (Felix Grossschartner, Rafal Majka en Adam Yates), terwijl Vingegaard alleen Sepp Kuss als knecht had.

Pogacar was dan ook vol lof over zijn teamgenoten. "Het was een geweldige prestatie van mijn ploeg. Iedereen kan heel veel vertrouwen en motivatie uit deze etappe halen, ook al hebben we niet gewonnen."

Bij Jumbo-Visma hadden ze een simpele verklaring voor de overtalsituatie van de grote concurrent. "We wisten dat UAE het kopwerk ging doen op de Grand Colombier. En dat we daarom niet met zeven man om Jonas hoefden te zitten. Wout van Aert en Tiesj Benoot konden zo een wat rustigere dag krijgen."

Vingegaard zal zijn ploegmaten de komende dagen hard nodig hebben, want vanaf zaterdag staan er vier zware en cruciale etappes in de Alpen op het programma: drie bergritten en één tijdrit. De kans is aanwezig dat de acht seconden tijdwinst van Pogacar op vrijdag dan irrelevant blijken te zijn.