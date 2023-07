Van Baarle hekelt gevaarlijke situaties na Tour-rit: 'Ze hebben geen oog voor ons'

Delen via E-mail

Dylan van Baarle heeft zich vrijdag geërgerd aan de gevaarlijke omstandigheden na de dertiende etappe van de Tour de France. De renners moesten na de finish de Grand Colombier weer af, maar hadden daarbij erg veel last van de toeschouwers.

"Dat was niet leuk", zei Van Baarle. "Het is natuurlijk 14 juli (de Franse nationale feestdag, red.) en mensen hadden toch een bakje op. Daardoor hielden ze niet echt rekening met het feit dat wij terug naar de bussen moeten."

Na de finish moesten de renners over dezelfde weg afdalen naar de bussen. Tijdens die afdaling was het erg druk, waardoor Van Baarle maar liefst 32 minuten over de afdaling van 17 kilometer deed.