Kwiatkowski vol ongeloof na ritzege in Tour: 'Zwaarste inspanning in mijn leven'

Michal Kwiatkowski is behoorlijk verrast door zijn overwinning in de dertiende etappe van de Tour de France. De Pool bekroonde een fraaie solo vrijdag met de zege in een zware bergrit.

"Ik had nooit gedacht dat de vluchtersgroep voor de etappezege zou kunnen rijden", zei Kwiatkowski. "Maar eerlijk gezegd is het ook niet gemakkelijk om te achtervolgen op een groep van negentien renners."

De 33-jarige Kwiatkowski maakte deel uit van een vroege vluchtersgroep van negentien renners. Op de mythische Grand Colombier, de slotklim, sprong de renner van INEOS Grenadiers op 11 kilometer van de finish weg bij zijn medevluchters.

Uiteindelijk kwam Kwiatkowski solo over de finish, met een kleine minuut voorsprong op medevluchter Maxim Van Gils en Tadej Pogacar. "Ik vond mijn beste benen die ik ooit heb gehad. Ik had nooit gedacht dat dit mogelijk was", vertelde de wereldkampioen van 2014.

Kwiatkowski boekte zijn tweede ritzege in de Tour. Drie jaar geleden was de Pool voor het eerst succesvol in de Franse wielerronde. Daarna won hij alleen in 2022 nog de Amstel Gold Race.