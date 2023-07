Spanning in Tour neemt verder toe: Pogacar nadert Vingegaard tot op 9 seconden

Tadej Pogacar is vrijdag weer iets dichter bij Jonas Vingegaard gekomen in het algemeen klassement van de Tour de France. De Sloveen heeft na een aanval in de slotkilometer van een zware bergrit nog negen seconden achterstand op de geletruidrager.

De 24-jarige Pogacar sprong in de laatste kilometer van de dertiende etappe weg uit een favorietengroep. Vingegaard moest een gaatje laten en gaf vier seconden toe op zijn concurrent.

Ook pakte Pogacar dankzij zijn derde plaats in de etappe nog vier bonificatieseconden. Hierdoor bracht de kopman van UAE Team Emirates zijn achterstand in het klassement terug van zeventien naar negen seconden. Jai Hindley is op bijna drie minuten de nummer drie in het klassement.

De etappe werd gewonnen door Michal Kwiatkowski. De Pool sprong op 11 kilometer van de finish weg uit een kopgroep en soleerde naar de ritwinst. Maxim Van Gils werd op 47 seconden tweede en kort achter de Belg finishte Pogacar als derde.

Teunissen en Bol in omvangrijke kopgroep

Op Quatorze Juillet, de Franse nationale feestdag, reed het peloton over 137,8 kilometer van Châtillon-Sur-Chalaronne naar de Grand Colombier, een beklimming van de buitencategorie. Die mythische col is 17,7 kilometer lang en kent een gemiddelde stijging van 7 procent.

Al vroeg in de etappe vormde zich een kopgroep van negentien renners. Tot dit gezelschap behoorden met Mike Teunissen en Cees Bol twee Nederlanders. Ook Kwiatkowski, Matej Mohoric en Pierre Latour maakten deel uit van de kopgroep.

De vluchters kregen de ruimte van het peloton, maar voor Bol ging het op de eerste beklimming van de dag te snel. Ook Latour moest even later lossen, waarna de kopgroep met een voorsprong van ruim drie minuten aan de Grand Colombier begon.

Op de legendarische beklimming moest Teunissen snel afhaken en dunde de kopgroep steeds verder uit. James Shaw, Van Gils en Harold Tejada bleven vooraan over, maar werden even later opeens voorbijgestoken door Kwiatkowski. De Pool ging alleen verder en sloeg al snel een gat.

Pogacar gaat pas in slotkilometer in de aanval

Ook het al behoorlijk uitgedunde peloton werd onder aanvoering van UAE Team Emirates steeds kleiner op de Grand Colombier. Het duurde lang tot er iets gebeurde bij de favorieten, maar op zo'n 5 kilometer van de finish zorgde Adam Yates voor de eerste speldenprik.

Hierdoor werd de favorietengroep teruggebracht tot acht renners, onder wie uiteraard Vingegaard en Pogacar. Het echte vuurwerk barstte pas los in de laatste kilometer: Pogacar ging in de aanval en alleen Vingegaard kon volgen. De kopman van Jumbo-Visma moest uiteindelijk toch een gaatje laten en gaf enkele seconden toe op zijn rivaal.