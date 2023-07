Lars van den Berg had deze maand eigenlijk een vakantie gepland. In plaats daarvan rijdt de 25-jarige Utrechter zijn eerste Tour de France, en dan ook nog in een Franse ploeg. "Veel Fransen roepen mijn naam. Terwijl Nederlanders waarschijnlijk niet eens weten wie ik ben."

Aan het begin van de tweede Tour-week kregen Van den Berg en zijn ploeggenoten een duidelijke boodschap van de leiding: het moet beter. De beste uitslag van Groupama-FDJ is voorlopig de vierde plek van Thibaut Pinot in de eerste etappe. En dat is niet goed genoeg.

"Iedereen weet dat dit een superbelangrijke wedstrijd voor de ploeg is", zegt Van den Berg. "Wij hadden de laatste dagen voor de rustdag niet genoeg laten zien en dat mag dan best even gezegd worden."

Voor alle teams is de Tour de grootste wedstrijd van het jaar. Maar Franse ploegen voelen ook nog het gewicht van de thuisnatie op hun schouders. Voor kopmannen als Pinot en David Gaudu kan die druk soms te veel worden.

Tegelijkertijd worden de Franse renners drie weken lang in elke stad en in elk dorpje het hartstochtelijkst aangemoedigd. Dat geldt deze Tour zeker voor de 33-jarige Pinot, omdat de populairste Franse coureur van de afgelopen tien jaar bezig is aan zijn afscheidsseizoen. "Het is ongekend hoe Thibaut wordt aangemoedigd en toegejuicht", zegt Van den Berg. "Je merkt dat hij echt de publiekslieveling is."

De Tour-debutant mag zelf ook niet klagen over belangstelling van de fans. "Het is heel bijzonder om voor zo'n grote Franse ploeg de Ronde van Frankrijk te rijden. Elke keer als ik in een startplaats naar het podium rijd, zijn er zóveel Franse mensen die mijn naam roepen." Glimlachend: "Nee, geen Nederlanders. In Nederland weten ze waarschijnlijk niet eens wie ik ben."

Quatorze juillet Het is vrijdag de nationale feestdag van Frankrijk en dat betekent dat Franse renners en Franse ploegen nog net wat liever de etappe in de Tour de France willen winnen. De dertiende rit belooft in ieder geval spectaculair te worden, want de finish ligt boven op de Grand Colombier, een klim van de buitencategorie.

Hoe komt een Nederlander in een Franse topploeg?

Van den Berg heeft zeer bewust voor de Franse route gekozen. De renner uit De Meern stapte begin 2020 over van de kleine Nederlandse ploeg Metec-TKH naar het opleidingsteam van Groupama-FDJ. De nummer tien van het eindklassement van de Ronde van Toekomst van 2019 wilde een betere klimmer worden en vond dat de Franse formatie daarvoor het beste plan bood.

Na één seizoen promoveerde Van den Berg naar de World Tour-ploeg Groupama-FDJ. In zijn eerste profjaar debuteerde hij direct verdienstelijk in de Giro d'Italia, maar daarna stokte zijn ontwikkeling door pech en blessures. De Ronde van Italië van afgelopen mei moest het einde van die vervelende periode inluiden, alleen was Van den Berg na de zevende etappe te ziek om door te fietsen.

Een nieuwe tegenslag, maar wel een met prettige gevolgen. Anderhalve week voor de Tour-start in Bilbao kreeg Van den Berg tot zijn grote verrassing een telefoontje van de ploegleiding met de mededeling dat hij mee mocht naar de Ronde van Frankrijk, zat. "Ik wist niet eens dat ik überhaupt kans maakte op de Tour-selectie", zegt hij. "Ik stond echt met mijn mond vol tanden toen ik het nieuws hoorde."

Kan Van den Berg Parijs halen?

Van den Berg moest in allerijl zijn plannen voor de zomer omgooien. "Ik had eigenlijk een vakantie gepland." Glimlachend: "Maar gewoon in Nederland, hoor. Dus dat was niet zo heel erg."

De klimmer, die nog wacht op zijn eerste profzege, kijkt voorlopig zijn ogen uit in de Tour. "Het niveau is echt veel hoger dan in elke andere koers die ik gereden heb. En de finale van een etappe begint al heel vroeg."