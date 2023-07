Pogacar wil vandaag gele trui Vingegaard aanvallen, Jumbo-Visma is er klaar voor

Het Tour de France-circus trekt dit weekend het hooggebergte in. Vandaag wordt er gefinisht op de Grand Colombier. Geletruidrager Jonas Vingegaard en uitdager Tadej Pogacar verwachten een felle strijd op de klim van buitencategorie.

Pogacar bewaart uitstekende herinneringen aan de Grand Colombier-beklimming in het Jura-gebergte. De Sloveen won er in 2020 een Tour de France-etappe, waarna hij via een spectaculaire ontknoping de eindzege onder de neus van Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic vandaan stal.

"Ik herinner me die overwinning op de Grand Colombier nog wel", zegt de kopman van UAE Team Emirates. "En ik wil nu weer winnen. Het is een prachtige klim. Als ik de benen heb, ga ik aanvallen. En ik verwacht dat ik goed ben."

Het zijn woorden die passen bij Pogacar. De 24-jarige alleskunner volgt in de koers doorgaans zijn intuïtie en durft alles of niets te spelen. Ook Vingegaard is daarvan op de hoogte.

"Het gaat ongetwijfeld weer een pittig gevecht worden", vertelt de 26-jarige Deen van Jumbo-Visma. "De Grand Colombier is een lange en vooral zware beklimming. Ik denk dat het me wel ligt. De aanloop is vlak, maar daarna gaat het enorm zwaar worden."

Jumbo-Visma voorbereid op aanval Pogacar

Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma is net als Vingegaard voorbereid op een aanval van de Sloveense concurrent. "Het is een typische Pogacar-dag", zegt Zeeman. "Eerst een lang vlak stuk en dan een explosieve finale. Het zal verdedigen worden."

Pogacar kijkt dan ook uit naar de slotklim. "Ik heb er echt zin in. Het is een mooie etappe. Of het mijn bedoeling is om het geel te veroveren? Tsja, dat is natuurlijk altijd het doel. We gaan het zien. Ik ben ook al blij als ik wat seconden kan terugpakken."

"Het zal er op deze klim echt op aankomen wie zich goed voelt en wie niet", besluit Vingegaard. "Ik ben er in ieder geval klaar voor."

De etappe naar de Grand Colombier gaat om 13.45 uur van start. Ook zaterdag en zondag staan er bergetappes op het programma. Vingegaard verdedigt in het algemeen klassement een voorsprong van zeventien seconden op Pogacar.