Van der Poel valt aan tegen beter weten in: 'Lichaam is nog niet klaar voor ritzege'

Mathieu van der Poel kreeg donderdag in de twaalfde etappe eindelijk zijn eerste kans op een ritzege deze Tour. De Nederlander reed solo aan de leiding, maar bleek in de finale niet voldoende hersteld van een verkoudheid. "Het is frustrerend om ziek te worden in de Tour."

Zijn enige tastbare herinnering aan bijna vier uur lang in de aanval rijden heeft hij meteen weggegeven. "Ik rijd niet de Tour om de strijdlustigste renner te worden", zegt Van der Poel vlak na de podiumceremonie met een glimlach - en zonder beeldje in zijn handen.

De kopman van Alpecin-Deceuninck wist dat de heuvelachtige etappe van Roanne naar Belleville-en-Beaujolais zijn enige mogelijkheid deze week was om voor etappewinst te gaan. Zijn hoestje was voor de start nog niet verdwenen, maar Van der Poel sprong vanaf kilometer 0 wel mee met elke aanval.

"Ik heb afgelopen nacht oké geslapen en voelde me beter dan de afgelopen dagen. Maar ik ben zeker nog niet 100 procent", vertelt 'MVDP'. "En dan was het deze etappe weer gekkenhuis vanaf het begin. Ik heb geprobeerd wat ik kon, maar het was een beetje tegen beter weten in. Want om zo'n ongelooflijk zware rit te winnen, moet je echt op je best zijn."

Foto: NU.nl

Was dit de laatste kans deze Tour voor Van der Poel?

Van der Poel belandde na een keiharde strijd in een sterke kopgroep van dertien renners. Hij wist dat hij niet de beste klimmer was en daarom ging hij op 60 kilometer van de streep al in de aanval. Hij pakte solo een dikke halve minuut, maar de achtervolgers lieten hem nooit echt ver wegrijden.

"Om te kunnen winnen, moest ik met voorsprong aan de laatste klim beginnen (de Col de la Croix Rosier met de top op 28,5 kilometer van de streep, red.). Zeker nu ik niet in topvorm ben, moest ik wat speelruimte creëren. Ik denk dat ik het goed heb aangepakt, maar jammer genoeg kreeg ik minder ruimte dan gehoopt."

Van der Poel werd op de Croix Rosier al snel bijgehaald, waarna hij moest lossen toen Ion Izagirre demarreerde. De Nederlander drong vervolgens niet meer aan en kwam als 51e over de streep, ruim vijf minuten na winnaar Izagirre.

"Ik heb alles of niets gespeeld, maar aan het einde voelde ik dat mijn lichaam nog niet klaar is om een Tour-etappe te winnen", zegt Van der Poel. "Ik ben nog niet voldoende hersteld en kwam daardoor duidelijk tekort in de finale. Ja, dat is frustrerend. Het is frustrerend om ziek te worden in de Tour. Maar er is niks aan te doen. En zelfs als ik op mijn best was geweest, was dit parcours op het randje voor mij."

Het routeboek biedt Van der Poel niet heel veel hoop op dagsucces deze Tour. De komende vijf etappes is het klimmen of tijdrijden. In rit achttien of negentien ligt er misschien nog een mogelijkheid. "Ik moet er altijd in blijven geloven", zegt de winnaar van Parijs-Roubaix. "Ik hoop vooral dat ik de komende dagen goed doorkom, verder kan herstellen en dan weer fris ben in de slotweek. Misschien kan ik dan nog ergens een poging wagen."