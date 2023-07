Van der Poel op podium na fraaie Tour-dag: 'Uiteindelijk was ik niet goed genoeg'

Mathieu van der Poel eiste donderdag een hoofdrol op in de Tour de France. Hij reed lang solo aan de leiding, maar moest zich uiteindelijk tevredenstellen met een troostprijs. "Frustrerend, maar ik ben blij dat het beter ging."

"Ik kwam goed mee in de vlucht", zei Van der Poel. "Maar uiteindelijk ben ik niet goed genoeg om zoiets af te maken. Dat is frustrerend, maar ik ben wel blij dat het beter ging dan de voorbije dagen. Ik kan alleen maar hopen dat het beter blijft gaan."

De strijdlustprijs bezorgde Van der Poel niet veel meer dan een glimlach. "Dat is leuk, maar ik had liever de winst gehad. Ik denk dat het lichaam nog niet fris genoeg was om hier te winnen. Het was op zich prima, maar zeker niet zoals het zou moeten."