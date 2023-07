Van der Poel kleurt zinderende Tour-etappe, maar moet zege aan Izagirre laten

Ion Izagirre heeft donderdag de twaalfde etappe van de Tour de France gewonnen. De Spanjaard van Cofidis was de beste van een groep vluchters, waarin Mathieu van der Poel een hoofdrol vertolkte.

De renners schotelden de kijkers een zinderende overgangsetappe voor. Vanuit de start regende het demarrages. Na uren wielerspektakel sloegen vijftien renners een gat. Izagirre ontsnapte vervolgens op de laatste klim en reed solo naar de finish in Belleville-en-Beaujolais.

Ook Van der Poel had een plaatsje in de kopgroep. De Nederlandse kopman van Alpecin-Deceuninck beschikte duidelijk over goede benen. Hij viel aan op 60 kilometer van de streep en mocht lang dromen van een schitterende zege, maar werd uiteindelijk voorbijgestreefd door zijn medevluchters.

Daarna was het woord dus aan Izagirre, die de tweede Tour-etappezege uit zijn loopbaan boekte. Op de streep had de 34-jarige Spanjaard 58 seconden voorsprong op nummer twee Mathieu Burgaudeau. Vlak daarachter finishte Matteo Jorgenson als derde.

Geletruidrager Jonas Vingegaard en zijn grootste concurrent Tadej Pogacar waren de hele dag attent, maar lieten elkaar met rust. Hun omvangrijke groep finishte op ruim vier minuten van Izagirre. Er waren geen verschuivingen in de top van het klassement.

Het Tour de France-peloton trekt vrijdag het hooggebergte weer in, met een rit die finisht op de Grand Colombier. Ook zaterdag en zondag moet er flink geklommen worden. Maandag genieten de renners van een rustdag.

Ion Izagirre won voor de tweede keer in zijn loopbaan een Tour-etappe. Foto: Getty Images

Van Aert mist boot na spectaculaire beginfase

In deze lastige overgangsetappe door de Beaujolais-streek was het oorlog vanuit de start. Een spervuur aan demarrages golfde over de Franse heuvels. Wout van Aert viel meerdere keren aan, maar miste de slag toen na 80 kilometer een groep van vijftien vluchters wegreed.

Naast Van der Poel en Izagirre waren erkende toppers als Julian Alaphilippe, Mads Pedersen en Thibaut Pinot vooraan. De avonturiers begonnen met zo'n drie minuten voorsprong aan het tweede gedeelte van de rit. Daar lagen drie cols van het middelgebergte op ze te wachten.

In de afdaling van het eerste klimmetje zag Van der Poel zijn kans schoon. Aanvankelijk kreeg hij Andrey Amador met zich mee, maar de Costa Ricaan loste toen de weg weer omhoogliep. Van der Poel zette zijn onderneming solo verder.

De 28-jarige Nederlander reed een halve minuut weg bij zijn achtervolgers, maar op de laatste van de drie klimmetjes begon het te piepen en kraken. Van der Poel werd ingerekend. Hij probeerde nog even de versnelling van Izagirre te beantwoorden, maar moest daarna capituleren.

Izagirre rondde solo de top en bouwde zijn voorsprong in de afdaling alleen maar uit. Op het vlakke stuk richting finish kon hij zijn feestje al vieren. De moegestreden Van der Poel liet het in de finale lopen en kwam op grote achterstand over de streep. Hij kreeg als beloning de prijs van de strijdlust.