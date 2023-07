Opgave in Tour de France valt Jakobsen erg zwaar: 'Heb een traantje gelaten'

Het valt Fabio Jakobsen erg zwaar dat hij de Tour de France heeft moeten verlaten. De Nederlandse sprinter reed al een tijdje verloren rond en besloot donderdagochtend niet meer op te stappen voor de twaalfde rit.

"In de Ronde van België en in het Baskenland was ik echt wel 'op de afspraak'. Dan kun je zien wat een valpartij met je vorm doet. Het systeem is in de war, het presteren gaat niet meer."