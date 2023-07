Cavendish met succes geopereerd: 'Ben overdonderd door alle liefde en steun'

Delen via E-mail

Mark Cavendish is met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen, zo laat de topsprinter vanuit het ziekenhuis weten. De Brit kwam zaterdag ten val in de Tour de France en moest opgeven.

"Ik ben net geopereerd aan mijn rechtersleutelbeen", schrijft Cavendish woensdagavond op Instagram . "Het herstel zal iets langer duren dan normaal, omdat er al schroeven in zaten door een eerdere val. Maar het gaat nog altijd maar om een aantal weken, dus daar ben ik blij mee."

De 38-jarige Cavendish ging zaterdag hard onderuit in de Tour en greep na zijn val direct naar zijn rechterschouder. Enkele uren later werd duidelijk dat de renner van Astana Qazaqstan zijn sleutelbeen heeft gebroken.

"Het was natuurlijk niet de ideale manier om deze Tour te beëindigen, maar dat maakt deel uit van de wreedheid en de schoonheid van de koers. Ik voelde me ongelooflijk gezegend door iedereen die meeleefde met mijn uitdaging."

Mark Cavendish kwam zaterdag hard ten val in de Tour.

Cavendish aasde in de Tour op zijn 35e ritzege. Daarmee zou hij mederecordhouder Eddy Merckx achter zich hebben gelaten op de lijst van renners met meeste etappezeges.

Vorige week vrijdag was 'Cav' dicht bij zijn felbegeerde triomf, maar in de laatste meters werd hij gepasseerd door Jasper Philipsen. In eerdere sprintetappes moest hij genoegen nemen met een vijfde en een zesde plaats.