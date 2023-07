Jakobsen gaat na moeizame dagen niet meer van start in twaalfde Tour-etappe

Fabio Jakobsen gaat donderdag niet meer van start in de twaalfde etappe van de Tour de France. De sprinter van Soudal Quick-Step heeft te veel last van de verwondingen van de zware valpartij van vorige week.

"Vanwege mijn valpartij in de vierde etappe en na overleg met het team, hebben we besloten dat het beter voor mij is om de Tour te verlaten", zegt Jakobsen op de website van zijn ploeg. "Op dit moment lijkt het voor mij onmogelijk om Parijs te halen, omdat ik niet herstel van de verwondingen van mijn valpartij."

De 26-jarige Jakobsen kwam vorige week dinsdag hard ten val in de vierde etappe van de Tour. Hij zette de Franse wielerronde wel voort, maar had het de voorbije dagen bijzonder moeilijk.

Dinsdag beleefde Jakobsen een loodzware dag. Hij reed hij bijna de hele etappe ver achter het peloton en kwam 34 minuten na ritwinnaar Pello Bilbao over de finish. "Op dit soort dagen twijfel ik of ik wel Tour-waardig ben", zei hij zelfs. Een dag later probeerde hij het wel in de massasprint, maar kwam hij niet verder dan de zestiende plek.

Fabio Jakobsen kwam vorige week dinsdag hard ten val in de Tour. Foto: Getty Images

Beste resultaat Jakobsen in deze Tour was vierde plaats

"Ik vind het erg jammer dat ik de Tour moet verlaten, want ik had grote doelen voor deze wedstrijd en wilde op mijn best zijn bij de ploeg", laat Jakobsen weten. "Ik zal nu de tijd nemen om te herstellen en mijn hoofd leeg te maken, zodat ik hopelijk later dit seizoen weer op mijn best ben."

Zijn beste resultaat in deze Tour was de vierde plaats in de derde etappe. Daarna reed de Europees kampioen op de weg zich alleen in de zevende etappe nog bij de beste vijftien.

Voor Jakobsen was het zijn laatste Tour voor Soudal Quick-Step. Zondag maakte de Gelderlander bekend dat hij de Belgische ploeg na dit seizoen verlaat.