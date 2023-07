Vooruitblik etappe 21 Tour de France: Avondritje met voorlopig afscheid van Parijs

De 21e etappe van de Tour de France is 115 kilometer lang en finisht in Parijs. Wat kunnen we van deze rit verwachten?

In deze champagnerit naar Parijs zullen de gebruikelijke beelden de huiskamer binnenkomen. Een proostende Jonas Vingegaard, een complete Jumbo-Visma-ploeg die trots voor het peloton uit rijdt en enkele grappenmakers die doen alsof ze demarreren.

Als de avond valt, gaat het tempo flink de hoogte in en mag Jasper Philipsen laten zien dat hij écht de beste sprinter ter wereld is. Het is de vraag of iemand de Belg en zijn lead-out Mathieu van der Poel kan uitdagen. De Nederlandse hoop is gevestigd op Dylan Groenewegen, die eigenlijk elke Tour wel een ritje meepikt.

Vanwege de Olympische Spelen in Parijs eindigt de Tour de France volgend jaar voor het eerst ergens anders dan de Champs-Élysées. De laatste etappe van de editie van 2024 is een individuele tijdrit naar Nice. Een tijdelijk afscheid dus: in 2025 dokkeren de renners weer over de kasseien in de Franse hoofdstad.

Starttijd: 16.30 uur

Finishtijd: Rond 19.30 uur

Favorieten voor de etappezege ⭐⭐⭐ Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen

⭐⭐ Mads Pedersen, Sam Welsford, Bryan Coquard

Mads Pedersen, Sam Welsford, Bryan Coquard ⭐ Jordi Meeus, Biniam Girmay, Cees Bol