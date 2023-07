Vooruitblik etappe 20 Tour de France: Deze dag had legendarisch kunnen worden

De twintigste etappe van de Tour de France is 133 kilometer lang en finisht in Le Markstein. Wat kunnen we van deze rit verwachten?

Het is zonde dat de strijd om de gele trui al beslist is, want dit had een legendarische Tour de France-dag kunnen worden. De voorlaatste etappe gaat kriskras door de Vogezen. In de finale moeten de Petit Ballon en de Platzerwasel bedwongen worden: de zwaarste combinatie die in dit gebergte te vinden is.

Wat staat er dan nog wél op het spel? Uiteraard is er het gevecht om de etappezege en de toptiennoteringen in het algemeen klassement. Bovendien moet er nog een bolletjestrui vergeven worden. Bergkoning Giulio Ciccone heeft zeven punten voorsprong op Felix Gall. Jonas Vingegaard staat daar weer één puntje achter.

Thibaut Pinot is een goede bekende in deze streek. Hier in de Vogezen is hij opgegroeid, werkte hij talloze trainingsuren af en bestiert hij tegenwoordig een geitenboerderij. Dit is zijn laatste Tour. Gunt de lieveling van het Franse publiek zichzelf een fraai afscheid?

Starttijd: 13.30 uur

Finishtijd: Rond 16.55 uur

Favorieten voor de etappezege ⭐⭐⭐ Jonas Vingegaard, Felix Gall

⭐⭐ Simon Yates, David Gaudu, Tadej Pogacar

Simon Yates, David Gaudu, Tadej Pogacar ⭐ Adam Yates, Giulio Ciccone, Thibaut Pinot