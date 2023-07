Vooruitblik etappe 19 Tour de France: Mooi klusje voor Mathieu van der Poel

De negentiende etappe van de Tour de France is 173 kilometer lang en finisht in Poligny. Wat kunnen we van deze rit verwachten?

Ze zeggen weleens dat 'klassieke' renners weinig te zoeken hebben in de Tour de France. Voor sprinters en klimmers liggen de ritzeges voor het oprapen, maar de kansen zijn schaars voor coureurs die het voorjaar kleuren. Nou, hier dient zich zo'n spaarzame kans aan.

Het parcours is grotendeels vlak, en in het begin van de ronde was dit ook zeker een etappe voor de sprinters geweest. Maar we zijn diep in de derde week aanbeland: de ploegen zijn moe en de avonturiers ruiken bloed. Dit moet een dag voor de vluchters zijn.

De renners arriveren rond 16.30 uur bij de scherprechter van deze dag. Wie de rit wil winnen, zal de Côte d'Ivory op moeten vliegen. Daarna volgt een afdaling en een vlak stuk van 21 kilometer naar de finish in Poligny. Klinkt als een mooi klusje voor Mathieu van der Poel.

Starttijd: 13.15 uur

Finishtijd: Rond 17.10 uur

Favorieten voor de etappezege ⭐⭐⭐ Mathieu van der Poel, Mads Pedersen

⭐⭐ Jasper Philipsen, Christophe Laporte, Tom Pidcock

Jasper Philipsen, Christophe Laporte, Tom Pidcock ⭐ Magnus Cort, Biniam Girmay, Julian Alaphilippe