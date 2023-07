Vooruitblik etappe 18 Tour de France: Wie wil ploeg Van der Poel nog helpen?

De achttiende etappe van de Tour de France is 185 kilometer lang en finisht in Bourg-en-Bresse. Wat kunnen we van deze rit verwachten?

Nu de stofwolken in de Alpen zijn opgetrokken, kan het vizier weer op de sprinters. Groenetruidrager en viervoudig ritwinnaar Jasper Philipsen is nog altijd present, net als Dylan Groenewegen. Concurrenten Fabio Jakobsen, Phil Bauhaus en Caleb Ewan zitten thuis. Zijn er nog genoeg teams om de vluchters te controleren?

De vorige Tour-etappe met finish in Bourg-en-Bresse was in 2007. Die dag koos een relatief onbekende Brit van de Cofidis-ploeg het ruime sop. Het peloton lummelde wat, de warme lucht hing boven de velden. De eenzame fietser kreeg bijna achttien minuten voorsprong.

Hoewel het een goede coureur was die daar zo ver vooruit reed - hij had als baanrenner olympisch goud op zak - was zijn onderneming kansloos. Na een solo van 177 kilometer werd Bradley Wiggins opgeslokt door de sprintersploegen. Tom Boonen won de rit. Wiggins kwam als laatste over de streep en schreef vijf jaar later de Tour de France op zijn naam.

Starttijd: 13.05 uur

Finishtijd: Rond 17.30 uur

Favorieten voor de etappezege ⭐⭐⭐ Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen

⭐⭐ Mads Pedersen, Wout van Aert, Sam Welsford

⭐ Bryan Coquard, Jordi Meeus, Biniam Girmay