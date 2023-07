Vooruitblik etappe 17 Tour de France: Geschikte koninginnenrit voor genadeklap

De zeventiende etappe van de Tour de France is 166 kilometer lang en finisht in Courchevel. Wat kunnen we van deze rit verwachten?

Het is moeilijk kiezen in deze zeldzaam zware Tour de France, maar dit mogen we toch wel de koninginnenrit noemen. De eindeloze Col de la Loze vormt het dak van deze ronde. Met het oog op de veiligheid is de afdaling richting de eindstreep onlangs opnieuw geasfalteerd.

Drie jaar geleden won Miguel Ángel López op de Col de la Loze. Het gevecht daarachter was memorabel. Geletruidrager Primoz Roglic deed verwoede pogingen om Tadej Pogacar tijd aan te smeren, en dat lukte. Op de finish was het verschil vijftien seconden.

Al vóór zijn verbluffende tijdrit leek Jonas Vingegaard op lange, slopende beklimmingen de beste papieren te hebben. Deelt de Deen van Jumbo-Visma op deze Alpenreus de genadeklap uit? Tadej Pogacar zal zich niet zomaar bij een nederlaag neerleggen.

Starttijd: 12.20 uur

Finishtijd: Rond 17.05 uur

Favorieten voor de etappezege ⭐⭐⭐ Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar

⭐⭐ Carlos Rodríguez, Thibaut Pinot, Adam Yates

Carlos Rodríguez, Thibaut Pinot, Adam Yates ⭐ Giulio Ciccone, Mikel Landa, David Gaudu