Starttijden en vooruitblik Tour-tijdrit: Vingegaard en Pogacar staan voor dilemma

De Tour de France gaat dinsdag verder met een 22 kilometer lange tijdrit naar Combloux. Wat kunnen we van deze dag verwachten en hoe laat komen de favorieten en de Nederlandse renners in actie?

Tijdritten in grote rondes worden vaak ingezet om bepaalde renners het hof te maken. In de hoogtijdagen van Tom Dumoulin nam de Giro d'Italia extra veel races tegen de klok in het rittenschema op om 'Il Bello' naar Italië te lokken. Dit jaar gebeurde iets gelijkaardigs met Remco Evenepoel.

In de Tour de France zien we nog weleens het omgekeerde. Franse klimmers doen doorgaans prima mee in het klassement, maar slaan in tijdritten een modderfiguur. Toeval of niet: er staat deze editie slechts één race tegen de klok op het programma. Een relatief korte nog wel, met een flinke col erin bovendien.