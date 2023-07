Jasper Philipsen was aan het begin van zijn wielercarrière vaak onhandig in massasprints, waardoor hij de bijnaam 'Jasper Disaster' kreeg. Door zijn dominantie in de Tour de France verdient de 25-jarige Belg een nieuwe titel: de beste sprinter ter wereld.

Wie vier etappes wint in één Ronde van Frankrijk, wordt vanzelf vergeleken met zijn beroemde voorgangers. Dat weet Philipsen inmiddels ook. "Normaal maken al die historische cijfertjes me niet zoveel uit", zegt hij met een glimlach. "Geschiedenis was ook niet mijn favoriete vak op school."

In Moulins, waar hij zijn kwartet aan ritzeges woensdag vol maakte, staat de Vlaming toch even stil bij de bijzondere statistieken van zijn ongekend succesvolle anderhalve week. Misschien wel het opvallendst: hij is de eerste Belg in liefst 25 jaar die vier ritzeges boekt in één Tour, na Tom Steels in 1998.

"Het is een heel mooie prestatie om in hetzelfde rijtje te staan als Steels, een echt grote sprinter", zegt Philipsen. "Dat soort statistieken zijn wel leuk om te horen na afloop van een etappe."

In een recenter verleden kwamen ook Mark Cavendish (2021) en Marcel Kittel (2017) tot minimaal vier keer dagsucces in één Ronde van Frankrijk. Zij werden in hun beste jaren gezien als de beste sprinter ter wereld. Philipsen reageerde de afgelopen weken steevast behoedzaam als die eretitel aan hem werd toegeschreven. "Dat moeten we maar beoordelen in Parijs", zei hij meerdere malen.

Na vier overwinningen in vijf massasprints is die voorzichtigheid niet meer vol te houden. "We kunnen nu wel zonder blikken of blozen zeggen dat Jasper de beste sprinter is", stelt ploegleider Christoph Roodhooft van Alpecin-Deceuninck, het team van Philipsen. "Dat kan niemand meer een foute inschatting vinden."

Philipsen was als jongeling vaak betrokken bij crashes

Het talent van Philipsen is al heel lang bekend. De renner uit Ham werd niet voor niks al op zijn 21e vastgelegd door het grote UAE Team Emirates, tegelijkertijd met wonderkind Tadej Pogacar.

Philipsen won in 2019 direct een etappe in zijn eerste WorldTour-koers. In de vijfde rit van de Tour Down Under in Australië klopte hij drievoudig wereldkampioen Peter Sagan in een sprint.

Toch viel de jongeling in zijn eerste profjaar vooral op door iets anders. "Jasper veroorzaakte veel crashes, hij crashte zelf ook veel", zei zijn toenmalige ploegmaat Alexander Kristoff vorige week tegen Het Laatste Nieuws. De ervaren Noor bedacht daarom voor de grap de bijnaam 'Jasper Disaster'. "Hij was vaak een disaster, een ramp."

Deze Tour kwam de bijnaam af en toe weer bovendrijven. BORA-hansgrohe-renner Danny van Poppel zei na de vierde etappe tegen de NOS dat "Philipsen af en toe niet helemaal weet wat hij doet". En na de eerste drie zeges van Philipsen keek de jury steeds of de Vlaming mogelijk onreglementair gesprint had.

Het oordeel pakte elke keer positief uit voor de kopman van Alpecin-Deceuninck, die daar zelf niet verrast door is. "Dit is de Tour, dus ze kijken naar alles", zegt hij. "Maar ik heb altijd geloofd dat ik niks verkeerd heb gedaan. Het mag duidelijk zijn dat ik nooit iemand in gevaar wil brengen."

Kan iemand Philipsen deze Tour nog stoppen?

Philipsen vertelde vlak voor de Tour dat hij geen grote problemen heeft met 'Jasper Disaster'. Zelf geeft hij wel duidelijk de voorkeur aan 'De Vlam van Ham'. Die bijnaam - bij Belgische koersen vaak luid gescandeerd door zijn fanclub - past inmiddels ook beter.

De omslag kwam vorig jaar in de vijftiende etappe van de Ronde van Frankrijk. Philipsen reed zijn derde Tour, was al tien keer in de top vijf van een rituitslag geëindigd, maar winnen was nog niet gelukt. In een snikheet Carcassonne kwam daar verandering in. Sindsdien verloor hij nog maar één massasprint in de grootste wielerkoers ter wereld (afgelopen zaterdag werd hij tweede achter Mads Pedersen in Limoges).

"Toen Jasper vorig jaar die eerste rit won, kwam het vertrouwen", zegt ploegleider Roodhooft. "Maar dat is niet de enige reden waarom hij nu zo vaak heeft gewonnen. Jasper is weer een jaar ouder, heeft meer ervaring, is fysiek sterker geworden en verliest geen energie meer aan dingen die er niet toe doen. Het is een optelsom. En als dat allemaal op het juiste moment samenkomt, kan dit gebeuren."

Volgens ploegmaat Ramon Sinkeldam was de eerste etappewinst van deze Tour - al in etappe drie - erg belangrijk. "Je zag dat er toen een last van zijn schouders viel", zegt de ervaren Nederlander. "Jasper heeft zoveel vertrouwen en overschot, dat hij in de sprint bij wijze van spreken rustig om zich heen kan kijken. Hij lijkt bijna niet te stoppen."