Groenewegen geloofde heilig in ritzege: 'Maar er kwam een groene gast overheen'

Dylan Groenewegen dacht woensdag vlak voor de finish van de elfde etappe van de Tour de France nog dat hij ging winnen. Daarom was de Nederlander zeer teleurgesteld na zijn tweede plek en nieuwe nederlaag tegen Jasper Philipsen.

Groenewegen neemt in Moulins ruim de tijd om uit te fietsen en zijn gedachten te ordenen. De dertigjarige Amsterdammer kreeg bij zijn vijfde kans van deze Tour eindelijk alle ruimte om te sprinten. En toch moest hij weer de zege aan Philipsen laten.

"Ik ben hier goed ziek van", zegt de kopman van Team Jayco AlUla een dik kwartier na de finish. "Ik hou absoluut niet van tweede worden. Dan eindig ik nog liever als tiende. Maar ik moet accepteren dat er vandaag iemand beter was."

Volg al het nieuws over de Tour de France Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France Blijf met meldingen op de hoogte

Groenewegen kende tot woensdag geen gelukkige Ronde van Frankrijk. In de eerste vier sprintritten ging er altijd wel iets mis in de laatste kilometers, waardoor hij steevast buiten de top drie eindigde (achtste, veertiende, vijfde en vierde). Toch begon hij vol vertrouwen aan de elfde etappe, de enige mogelijkheid deze week voor de snelle mannen.

"Toen ik vanochtend opstond, was ik er heilig van overtuigd dat het vandaag onze dag zou worden. En eigenlijk is dat gevoel de hele rit gebleven", vertelt Groenewegen. "Tot de laatste meters dacht ik dat ik ging winnen. Maar toen kwam er nog een groene gast overheen."

0:44 Afspelen knop Philipsen klopt Groenewegen en pakt vierde ritzege in Tour

Was Groenewegen perfecte gangmaker voor Philipsen?

Philipsen, de drager van de groene puntentrui, boekte in Moulins al zijn vierde ritzege van deze Tour. Hij had deze keer niet de hulp van Mathieu van der Poel, die probeerde te herstellen van een lichte verkoudheid. Daarom koos de 25-jarige Belg in de laatste 500 meter het wiel van Groenewegen. Dat bleek de goede keuze.

"Zat Philipsen precies in mijn wiel?", vroeg Groenewegen, voordat hij de beelden van de sprint had teruggekeken. "Ja, dan heb ik hem wel lekker gegangmaakt. Ik zette mijn sprint misschien net iets te vroeg in. Maar er gebeurde niet veel in de laatste 350 meter, dus toen dacht ik: ik ga zelf maar. In de laatste meters voelde ik Philipsen komen. Hij doet het natuurlijk ook gewoon heel goed, wint niet voor niets al vier keer."

Ondanks die dominantie heeft Matt White er alle vertrouwen in dat Groenewegen Philipsen deze Tour nog een keer kan verslaan. "We geloven dat Dylan de kwaliteiten heeft om dat te doen", zegt de sportief directeur van Jayco AlUla. "Wat betreft snelheid is er echt geen groot verschil tussen Dylan en Philipsen. Alleen is positioneren ook een belangrijk onderdeel van sprinten."

Groenewegen krijgt deze Tour nog maximaal drie kansen om te winnen: in etappe 18, 19 en 21. White verwacht dat zijn kopman in de slotweek op zijn best zal zijn, omdat de sprinter tegenwoordig veel beter de bergen over komt.

"We wisten dat er in de laatste week nog veel mogelijke sprintritten waren, dus daar hebben we de voorbereiding van Dylan op aangepast", zegt de Australiër. "We hebben deze Tour al gezien dat zijn fysieke conditie heel goed is, nog weer beter dan vorig jaar. Dat is een goed teken, dus we blijven hopen. We willen deze Tour niet afsluiten zonder een ritzege van Dylan."