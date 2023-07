Philipsen vol ongeloof na vierde zege in Tour: 'Ik kan het ook zonder Mathieu'

Jasper Philipsen kan niet geloven dat hij al op vier ritzeges in de Tour de France staat. De sprinter van Alpecin-Deceuninck was woensdag opnieuw de snelste, maar moest het dit keer zonder de hulp van Mathieu van der Poel doen.

Philipsen profiteerde deze Tour drie keer eerder van goed voorbereidend werk van Van der Poel, maar de Nederlander leek woensdag opnieuw niet topfit. De alleskunner van Alpecin haakte in de finale in Moulins af.

"Ik kan het ook zonder Mathieu", zei Philipsen na afloop. "Met hem is het wel wat makkelijker, maar ook vandaag ben ik redelijk goed in de finale afgezet. Het is een ongelooflijke Tour. Ik ben trots en erg blij met mijn huidige vorm."

De 25-jarige Philipsen vond in de massasprint het wiel van Dylan Groenewegen en klopte de Nederlander op het eind. "Hij startte vroeg met zijn sprint en ik kon hem nog passeren."

Foto: NU.nl

Philipsen bijna zeker van groene trui

De honger van Philipsen is nog niet gestild. Hij ziet in de laatste week van de Tour nog twee of drie mogelijkheden op de dagzege.

"Dat is afhankelijk of vluchters een massasprint voorkomen. De groene trui heb ik in ieder geval stevig in handen. Ik ga met een goed gevoel richting de Alpen."

Philipsen zal aan het eind van de Tour waarschijnlijk Wout van Aert opvolgen als winnaar van het puntenklassement. De groenetruidrager staat 145 punten voor op nummer twee Bryan Coquard.