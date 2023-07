Superieure Philipsen verslaat Groenewegen en boekt vierde sprintzege in Tour

Jasper Philipsen heeft woensdag voor de vierde keer in deze Tour de France een etappe gewonnen. De Belg van Alpecin-Deceuninck was in de massasprint opnieuw oppermachtig en liet onder anderen Dylan Groenewegen achter zich.

Groenewegen was in Moulins dicht bij zijn eerste ritzege deze Tour, maar de sprinter van Team Jayco AlUla werd vlak voor de finish ingehaald door Philipsen. De Duitser Phil Bauhaus completeerde het podium.

Mathieu van der Poel was bij de vorige ritzeges van Philipsen een goede helper, maar dit keer moest de Nederlander in de finale afhaken. De alleskunner was dinsdag niet fit, maar zou na een goede nachtrust enigszins zijn hersteld.

De gele trui van Jonas Vingegaard kwam nooit in gevaar. De kopman van Jumbo-Visma koestert in het algemeen klassement nog altijd een voorsprong van zeventien seconden op nummer twee Tadej Pogacar.

Mogelijk gaan de twee rivalen elkaar donderdag weer uitdagen. Dan staat een heuvelrit van 169 kilometer van Roanne naar Belleville-en-Beaujolais op het programma.

Foto: NU.nl

Vluchters maken geen kans

De overwegend vlakke etappe over 180 kilometer van Clermont-Ferrand naar Moulins verliep zoals verwacht. Andrey Amador, Matis Louvel en Daniel Oss kregen de ruimte van het peloton om weg te rijden, maar de vluchters kregen geen grote voorsprong.

Het peloton zette richting de finish aan en slokte Oss op 13 kilometer van de de streep als laatste op. Daarna was het aan de sprintersploegen om hun troeven goed in positie te brengen.

Philipsen zat ook zonder de hulp van Van der Poel goed van voren. De Belg vond het wiel van Groenewegen, klapte over de Nederlander heen en mocht voor de vierde keer juichen voor de winst. Wout van Aert van Jumbo-Visma deed ook een poging, maar eindigde als negende.

Het betekende alweer de vierde ritzege van Philipsen deze Tour. De groentruidrager was eerder oppermachtig in de derde, vierde en zevende etappe. Hij koestert in het puntenklassement een voorsprong van liefst 145 punten op nummer twee Bryan Coquard.