Skjelmose heeft spijt van verspreiden gerucht over Van Aert: 'Snap dat hij boos is'

Lidl-Trek-renner Mattias Skjelmose heeft spijt van de geruchten die hij verspreidde over Wout van Aert. De Deense renner kondigde dinsdag aan dat de Belg de Tour de France zou verlaten, maar dit klopte niet.

In de aanloop naar de tiende etappe van de Tour zei Skjelmose in een Deens tv-interview dat Van Aert woensdag al naar huis gaat vanwege de aanstaande bevalling van zijn vrouw. De uitspraken schoten Jumbo-Visma in het verkeerde keelgat.