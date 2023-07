Van der Poel lijkt na mindere Tour-dag weer in orde: 'Hij voelt zich veel beter'

Mathieu van der Poel lijkt na een slechte dag aan de beterende hand in de Tour de France. Alpecin-Deceuninck-ploegleider Christoph Roodhooft denkt dat de Nederlander weer bijna de oude is.

De 28-jarige Van der Poel had de heuvelrit van dinsdag omcirkeld in zijn agenda, maar kon niet meedoen om de zege. Voor de start gaf hij al aan dat hij slecht had geslapen en zich niet goed voelde.

Voor de etappe van woensdag besloot Van der Poel niet met de pers te praten om zijn stem en zijn energie te sparen. Zodoende gaf ploegleider Roodhooft een update over de situatie van de alleskunner.

"Hij voelt zich beter. Hij is er nog niet helemaal vanaf, maar vannacht is het aardig verbeterd. We hebben uiteraard getest op corona, maar die test was negatief", vertelde Roodhooft.

"Gisteren was voor hem een ontgoocheling, hij had zijn zinnen op die rit gezet. Hij had heel slecht geslapen en stond hoestend op. Dat hoesten was vannacht veel, veel minder."

'Zijn enige inspanning is om Jasper te piloteren'

Van der Poel maakte in de eerste Tour-week indruk door ploeggenoot Jasper Philipsen drie keer met een perfecte lead-out naar ritwinst te loodsen. Dat wordt woensdag weer van hem verwacht.

"We gaan zien hoe de dag verloopt", zei Roodhooft. "We hopen tot sprinten te komen. Het zal Mathieus enige inspanning van de dag te zijn om Jasper naar de laatste 200 meter te piloteren."

Van der Poel is bezig aan zijn derde Tour de France. De alleskunner doet na de grootste wielerkoers ter wereld mee aan de WK wielrennen in Glasgow (3-13 augustus). Vervolgens werkt hij toe naar het najaar.