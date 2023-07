Als je een rit in de Tour de France wil winnen, moet je bijna wel klimmer of topsprinter worden. Voor klassiekerspecialisten als Mathieu van der Poel lijken er steeds minder kansen op een zege te zijn. "Steile aankomsten spreken meer tot de verbeelding."

Alle renners weten het dinsdag voor de start van de elfde etappe: het begin van deze rit wordt niet leuk. "Heel veel mannen willen vandaag in de kopgroep komen, omdat een vluchter een grote kans op de zege maakt", zegt Van der Poel in pretpark Vulcania. "Dat zal dus wel een groot gevecht gaan worden."

De kopman van Alpecin-Deceuninck krijgt gelijk. De eerste 50 kilometer is het een slagveld op de heuvelachtige wegen in het Centraal Massief. Als er eindelijk wat rust in het peloton komt, zijn er veertien gelukkigen voorop. Van der Poel zit er niet bij.

Zoals verwacht mogen de koplopers in Issoire om de dagzege strijden. Na een mooie en spannende finale - met demarrages, de Let Krists Neilands die vlak voor de streep wordt teruggepakt en een sprint van een klein groepje - is de Spanjaard Pello Bilbao de beste.

In een nog niet zo heel ver verleden had elke Tour ruim meer dan een handvol van dit soort overgangsritten; etappes die te zwaar te zijn voor de pure sprinters en niet zwaar genoeg voor de klassementsrenners en topklimmers. Dit zijn de ritten die geschikt zijn voor mannen die in het voorjaar hoge ogen gooien in klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Mannen zoals Van der Poel.

Maar de afgelopen jaren is de Tour steeds meer op zoek naar spektakel. En dat vertaalt zich vooral in "meer en meer klimmen", zegt Van der Poel. "De organisatie wil heel graag zoveel mogelijk grote cols in het parcours krijgen. Maakt dat de Tour te zwaar? Dat vind ik een moeilijke vraag. Maar als ik voor mezelf spreek, zou het wel mooi zijn als er meer kansen voor mij waren."

Moet je onder de 65 kilometer wegen om Tour-rit te winnen?

Ook Mike Teunissen schrok wel even toen hij het parcours van de Tour van deze zomer voor het eerst bekeek. "Overgangsetappes zijn vrij zeldzaam dit jaar", zegt de Nederlandse klassiekerspecialist van Intermarché-Circus-Wanty. "En de overgangsritten die er zijn, hebben een lastige klim aan het einde. Dan moet je toch weer 65 kilo of lichter zijn om te winnen."

De statistieken van deze Tour geven Teunissen voorlopig gelijk. Streep de vier massasprints weg en de overige zes etappes zijn gewonnen door renners die 66 kilo of lichter zijn. Bilbao - de winnaar van de eerste echte overgangsrit - is 60 kilo en een van de betere klimmers van het peloton.

Teunissen (73 kilo) moet het net als Van der Poel (75 kilo) meer hebben van parcoursen met korte klimmetjes. "Ik vind het natuurlijk wel spijtig dat dat soort ritten steeds minder in de Tour zitten", zegt Teunissen. "Eigenlijk moeten we allemaal 5 kilo afvallen om kans te maken op een ritzege, dat is een beetje waar we naartoe gaan."

De dertigjarige Limburger, die in 2019 de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk won, snapt dat de Tour-organisatie probeert om voor zoveel mogelijk spektakel te zorgen. "Steile aankomsten en korte, dynamische ritten spreken toch wat meer tot de verbeelding bij het publiek. Voor klimmers is dat geweldig. Maar dat betekent wel dat een renner als ik wat meer pech heeft."