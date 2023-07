Fabio Jakobsen: 'Op dit soort dagen twijfel ik of ik wel Tour-waardig ben'

Fabio Jakobsen had dinsdag een loodzware dag in de Tour de France. De topsprinter reed bijna de hele etappe in een klein groepje ver achter het peloton en dat leidde tot flinke twijfels.

Na meer dan vier uur lijden in de hitte van het Centraal Massief gaat Jakobsen op het trapje van de teambus van Soudal Quick-Step zitten. "Goh, ik ben blij dat ik er ben", zegt hij na een diepe zucht. "Ik ben redelijk leeg. Er zat weinig in vandaag."

Met hulp van zijn ploeggenoten Michael Mørkøv en Dries Devenyns - en het Lotto Dstny-trio Caleb Ewan, Frederik Frison en Florian Vermeersch - kwam de 26-jarige Nederlander in Issoire 34 minuten na winnaar Pello Bilbao over de streep. Het zestal kwam tien minuten voor de tijdslimiet binnen, maar dat was eigenlijk het enige positieve punt van de heuvelachtige rit.

"Het mag duidelijk zijn dat ik de rustdag niet zo goed heb verteerd als de rest van het peloton", zegt Jakobsen. "Hoe dat komt? Ik heb geen flauw idee. Op zo'n dag ga ik aan alles twijfelen. Aan mijn voorbereiding op de Tour, mijn trainingsprogramma, het eten en drinken onderweg. Op dit soort dagen twijfel ik zelfs of ik überhaupt wel Tour-waardig ben."

Kan Jakobsen woensdag sprinten in de Tour?

Jakobsen wist vlak na de start in pretpark Vulcania al dat hij voor een zware beproeving zou komen te staan. "Op het eerste klimmetje moest ik er net af. Ik kwam vervolgens een soort van terug in het peloton, maar op de tweede klim ontplofte ik volledig. En dan rijd je de hele dag achter de feiten aan met Ewan. Ja, het was een klotedag."

De Gelderlander is nog steeds herstellende van zijn zware valpartij in de vierde etappe van vorige week dinsdag. Dat de temperaturen dinsdag richting de 40 graden Celsius gingen, hielp ook niet mee.

Toch hoopte Jakobsen voor het begin van de etappe op een goede dag. "Maar ik wist dat dit ook kon gebeuren. Dan is het een kwestie van op gevoel rijden, zo hard trappen als je kan en genoeg eten en drinken."

Vooraan werd de hele dag in een hoog tempo gereden. "Dat hoeft geen nadeel te zijn voor mij als ik gewoon in een grote groep terechtkom", vertelt Jakobsen. "Maar daar ben ik op dit moment niet goed genoeg voor. Ik had nog geluk dat Ewan ook een mindere dag had. Daardoor konden we samen naar de streep rijden."