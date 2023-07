Van Aert en Vingegaard ontkennen Tour-gerucht: 'Wout gaat nergens heen'

Wout van Aert en Jonas Vingegaard zijn niet te spreken over een gerucht dat rondgaat in de Tour de France. De Belg van Jumbo-Visma zou morgen naar huis gaan vanwege de bevalling van zijn vrouw, maar dat verhaal klopt niet.

De vrouw van Van Aert is hoogzwanger en de Belgische alleskunner heeft al een aantal keer gemeld dat hij direct naar huis gaat als het kind op komst is. Maar hij ontkent dat dit woensdag al het geval is.

"Gelukkig vertelde mijn ploegleider me dit nog voor de finish, zodat ik op de hoogte was van welk verhaal er over mij rondgaat", zei de 28-jarige Van Aert na de finish van de tiende etappe. "Maar in principe blijf ik gewoon in de Tour de France. Dat is de bedoeling. Ik heb net ook even met mijn vrouw gebeld en daar lijkt alles onder controle te zijn."

Het gerucht werd de wereld in geholpen door Mattias Skjelmose. De Deense renner van Lidl-Trek zei in een tv-interview dat Van Aert woensdag al naar huis gaat vanwege de aanstaande bevalling.

"Heel bijzonder dat Skjelmose dit in een interview zegt", reageerde Van Aert licht geïrriteerd. "Ik heb die jongen nog nooit gesproken. Ik zal het hem morgen eens vragen. Misschien wil hij gewoon graag dat ik naar huis ga."

Ook Jumbo-Visma-kopman Vingegaard is verbaasd door het verhaal. "Wout gaat helemaal nergens heen", was het stellige antwoord van de Deen, die Van Aert nog goed kan gebruiken in de jacht op zijn tweede eindzege in de Tour de France.

Foto: AFP

Benen Van Aert exploderen

Van Aert deed dinsdag een gooi naar de ritzege, maar kwam uiteindelijk niet in het stuk voor. "Het was één grote explosie bij mij", zei de Belg. "Ik had niet de benen die ik wilde hebben. Ik probeerde toch een paar keer aan te vallen, maar toen werd het mij te zwaar en werd ik gelost."

Van Aert moest het peloton op de tweede beklimming van de dag laten gaan. Net als onder anderen Mathieu van der Poel, Romain Bardet en David Gaudu raakte hij in de verzengende hitte op achterstand. Met nog zo'n 100 kilometer voor de boeg keerde de Jumbo-Visma-renner weer terug.

"Dit is mij niet vaak overkomen", liet Van Aert weten. "Ik heb echt afgezien. Natuurlijk had ik gehoopt om in die kopgroep te zitten, maar ik had de benen niet. Het was ook grote chaos, met allerlei klassementsrenners die demarreerden."

Later in de etappe reed Van Aert opeens samen met Van der Poel weg uit het peloton. De twee waren een tijdje in de achtervolging op de kopgroep, maar lieten zich op de laatste beklimming weer terugzakken.

"Ik volgde Mathieu gewoon", zei Van Aert. "Achter ons bleek een gat te vallen, maar op de laatste klim wist ik dat we de oversteek niet konden maken. Voor mij was het een mooie kans om op die manier nog wat voor de ploeg te betekenen."