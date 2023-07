Favoriet Van Aert moest lossen in openingsfase: 'Dit is mij niet vaak overkomen'

Wout van Aert gold voorafgaand aan de tiende etappe in de Tour de France als een van de favorieten voor de overwinning, maar hij kon daar niet om meestrijden. De Belg moest dinsdag in de openingsfase zelfs lossen.

"Het was één grote explosie bij mij", vertelde de 28-jarige Van Aert. "Ik had niet de benen die ik wilde hebben. Ik probeerde toch een paar keer aan te vallen, maar toen werd het mij te zwaar en werd ik gelost."

"Dit is mij niet vaak overkomen", liet Van Aert weten. "Ik heb echt afgezien. Natuurlijk had ik gehoopt om in die kopgroep te zitten, maar ik had de benen niet. Het was ook grote chaos, met allerlei klassementsrenners die demarreerden."