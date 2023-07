Pello Bilbao vecht tegen tranen na ritzege in Tour: 'Deze was voor Gino'

Pello Bilbao had dinsdag in de Tour de France moeite om zijn tranen te bedwingen. De Spanjaard van Bahrain Victorious dacht na zijn overwinning in de tiende etappe vooral aan zijn overleden ploegmaat Gino Mäder.

"Deze was voor hem", zei Bilbao vlak na zijn overwinning met een trillende stem. Hij wees daarbij naar zijn shirt met daarop de tekst "We ride for Gino".

Minder dan een maand geleden werd het profpeloton getroffen door een drama. De 26-jarige Mäder overleed bij een val in de Ronde van Zwitserland. Hij zou dit jaar namens Bahrain Victorious de Tour de France rijden - samen met zijn maatje Bilbao, naar wie Mäder zijn hond Pello had vernoemd. De Zwitser had het dier uit een asiel in de stad Bilbao gehaald.

Deze gedachten schoten overduidelijk door het hoofd van Bilbao, zo vlak na zijn zege. "Ik vond het heel moeilijk om me voor te bereiden op deze Tour", zei de 33-jarige Spanjaard. "Mijn familie heeft me geholpen om de afgelopen weken positief en kalm te blijven. Ik wilde hem graag eren met een overwinning."

Bilbao had eigenlijk plannen voor het openingsweekend van de Tour de France in 'zijn' Baskenland. "Ik wilde het eigenlijk daar al doen. Omdat die eerste twee etappes voor mij bijzonder waren. Dat lukte niet, dus bleef ik wachten op het juiste moment."